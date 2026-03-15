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Domingo, 15 de marzo de 2026

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MERCADO

Medio Oriente: Donald Trump y Starmer acuerdan la urgencia de normalizar la navegación en el estrecho de Ormuz

El Presidente estadounidense y el Primer Ministro británico dialogaron sobre el impacto global que genera el bloqueo de esta vía marítima clave y el consecuente incremento de los costos logísticos internacionales.

En un contacto diplomático de alto nivel ocurrido este domingo, el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, centraron su atención en la inestabilidad que atraviesa Oriente Medio

El eje de la conversación fue la necesidad imperiosa de restaurar el flujo comercial en una de las arterias más críticas para el suministro global.

Desde la oficina de Downing Street se emitió un reporte oficial detallando los puntos de acuerdo entre ambos jefes de Estado, quienes manifestaron su preocupación por el estado actual de las rutas marítimas y las repercusiones económicas que el conflicto acarrea para las naciones.

"Los líderes conversaron sobre la situación en desarrollo en Oriente Medio y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo", precisó un vocero oficial del gobierno británico.

El cierre o la obstrucción de este paso estratégico derivó en alteraciones significativas para el traslado de mercancías.

Según los líderes, la normalización del estrecho de Ormuz es el paso fundamental para frenar el encarecimiento de bienes y servicios que actualmente afecta a la economía global.

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