Netanyahu ordena el inicio de negociaciones directas con el Gobierno libanés

El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció este jueves que dio la orden oficial a su gabinete para emprender un proceso de negociaciones directas con Líbano de manera inmediata.

La decisión surge tras una serie de solicitudes formales emitidas por el país vecino, marcando un giro en la gestión diplomática de las hostilidades en la región de Israel.

El desarme de Hezbolá como eje central

La hoja de ruta planteada por el mandatario israelí busca abordar la situación del movimiento islamista proiraní, cuya presencia armada ha sido el foco de los enfrentamientos en la frontera norte.

"Tras las reiteradas peticiones de Líbano de abrir negociaciones directas con Israel, di instrucciones ayer al gabinete para que inicie negociaciones directas con Líbano lo antes posible", declaró Benjamin Netanyahu según el comunicado difundido por su oficina de prensa.

El objetivo principal de estos encuentros será establecer condiciones de seguridad que permitan la estabilidad a largo plazo.

Rumbo a un posible acuerdo de paz

Más allá de las cuestiones estrictamente militares y de seguridad operativa, la administración de Israel proyecta que el diálogo con Líbano escale hacia un entendimiento político más profundo.

De acuerdo a lo expresado por el líder israelí, la agenda de trabajo ya está definida: "Las negociaciones abordarán el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones de paz entre Israel y Líbano". Este movimiento diplomático ocurre en un contexto de alta tensión, buscando transformar los canales de comunicación indirectos en una mesa de diálogo oficial entre ambos estados.