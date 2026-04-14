Nuevo aval del secretario de Estados Unidos a Javier Milei: sostuvo que sus reformas lograron un "éxito fantástico"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a respaldar al presidente Javier Milei, al sostener que Argentina atraviesa un "éxito fantástico" producto de las reformas económicas de la gestión libertaria, debido a las cuales el país puede acumular reservas "todos los días".

El funcionario de la administración de Donald Trump, además, elogió al Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a que el organismo multilateral "estuvo dispuesto a decir que esta vez era diferente con Argentina". El nuevo respaldo del Tesoro estadounidense se produjo así en la previa de la difusión del dato de inflación oficial de marzo último.

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"Argentina ha sido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días. Decenas de millones de personas han salido de la pobreza y es muy interesante ver que los más pobres y los más jóvenes votaron al Gobierno de Javier Milei. Hay optimismo allí", sostuvo Bessent durante una entrevista que le efectuaron en un evento del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).

El encuentro se realizó este martes la ciudad estadounidense de Washington D.C., de forma paralela al inicio de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial (BM), consignaron medios internacionales.

En otro tramo de sus declaraciones, Bessent sostuvo que "el FMI estuvo dispuesto a decir que, esta vez, era diferente con Argentina y ha sido un éxito rotundo".

El secretario del Tesoro estadounidense se expresó así públicamente a un año de su primera y única visita a Argentina como funcionario de la administración de Trump.

En esa oportunidad, se reunió con Milei con el fin de ratificar el apoyo del Gobierno del país norteamericano al plan económico libertario.

Ese encuentro fue determinante para consolidar el aval de la administración estadounidense, sentando las bases para la cooperación financiera posterior, como el "swap" de monedas, además del respaldo político del Gobierno de Trump ante los organismos multilaterales de crédito.