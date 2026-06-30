Religiosa y economista: quién es Alessandra Smerilli, la nueva prefecta vaticana

La Santa Sede oficializó el perfil y la estructura que acompañará a la religiosa Alessandra Smerilli en su nuevo rol como prefecta en el Vaticano.

La economista salesiana de 51 años, quien ya había marcado un hito bajo el pontificado de Francisco en 2021, tomará las riendas del organismo el próximo 1 de septiembre por disposición de León XIV.

La nueva cúpula del ministerio y el recambio de autoridades

Smerilli reemplazará formalmente en el cargo al cardenal canadiense Michael Czerny.

La nueva estructura interna del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral mantendrá un esquema de conducción mixta y complementaria, una práctica que la Santa Sede viene consolidando en sus oficinas principales.

La dirección ministerial se completará con el cardenal Fabio Baggio en el rol de proprefecto. Asimismo, la estructura administrativa del organismo sumará al sacerdote eslovaco Jozef Barlaš, quien asumirá las funciones operativas como el nuevo secretario y 'número dos' de la dependencia.

Las mujeres que lideran la gestión de la Iglesia católica

El nombramiento de la economista se integra a una tendencia creciente de liderazgo femenino en la curia romana.

Actualmente, la monja Simona Brambilla se desempeña como prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, compartiendo la conducción con el cardenal español Ángel Fernández Artime.

A este esquema de gestión se sumará en el mes de noviembre la mexicana Montse Alvarado.

La profesional asumirá la conducción del Dicasterio para la Comunicación, convirtiéndose en la primera mujer laica en la historia de la Iglesia en liderar la estrategia comunicacional y de prensa del Vaticano.