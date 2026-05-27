Sandra Pettovello participará de un encuentro con el Papa León XIV junto a ministros iberoamericanos

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cumple desde el pasado lunes con una intensa agenda oficial en la ciudad de Roma.

Las actividades de la funcionaria culminarán el próximo sábado con un posible encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano, en el marco de un foro internacional que reúne a ministros de Educación de 15 países iberoamericanos, en medio de las expectativas por la potencial visita del Sumo Pontífice a la Argentina en el mes de noviembre.

Actividades y foros internacionales en Italia

La comitiva oficial comenzó sus actividades el lunes participando del acto por la Revolución de Mayo, donde se colocó una ofrenda floral en el monumento al General José de San Martín ubicado en la capital italiana.

El último martes, la ministra fue recibida por el ministro de Educación y Mérito de Italia, Giuseppe Valditara, con quien recorrió los Centros Provinciales para la Educación de Adultos con el objetivo de analizar modelos pedagógicos factibles de ser replicados en territorio argentino.

La agenda técnica incluyó además una visita al Centro Nazionale di Orientamento - ELIS, un polo educativo impulsado originalmente por el Papa Juan XXIII para promover la inclusión social de jóvenes.

Posteriormente, la funcionaria se dirigió al ITS Academy Digital Lazio, una institución de educación superior tecnológica enfocada en la formación de profesionales en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Las gestiones por la visita papal

Fuentes consultadas informaron de manera extraoficial que el Vaticano no tiene prevista una audiencia bilateral formal a solas con la ministra para coordinar el viaje del Santo Padre a la Argentina.

Desde el entorno gubernamental aclararon que las conversaciones logísticas y diplomáticas se encuentran bajo la órbita exclusiva de la Cancillería y de las autoridades de la Santa Sede.

El seminario internacional sobre educación, inteligencia artificial, formación y empleo finalizará el sábado 30 de mayo.

Para el cierre de la actividad protocolar se prevé un acto central que contará con la presencia del Papa León XIV, además de reuniones complementarias con el cardenal Pietro Parolin y otras altas autoridades eclesiásticas.