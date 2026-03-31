Se estrelló un avión militar ruso en Crimea: murieron los 29 tripulantes

Un avión militar ruso Antonov-26 se estrelló en la península de Crimea y dejó 29 muertos: los seis tripulantes y los 23 pasajeros que viajaban a bordo.

La información fue confirmada este miércoles por el Ministerio de Defensa de Rusia y difundida por la agencia estatal TASS.

Entre los restos del aparato no se encontraron signos de impacto externo, informaron las autoridades oficiales rusas. La hipótesis que manejan es un fallo técnico como causa del siniestro.

Según informaron, el contacto con la aeronave se perdió el martes a las 18:00, hora de Moscú, mientras realizaba un vuelo programado sobre la zona.

Los equipos de búsqueda y rescate fueron movilizados de inmediato y lograron localizar el lugar del impacto.

Crimea, zona de tensión permanente

La península de Crimea está bajo control ruso desde 2014, tras un referéndum no reconocido por la comunidad internacional, y es escenario habitual de operaciones militares en el marco de la guerra con Ucrania.

En septiembre de 2025, la inteligencia militar ucraniana destruyó dos aviones de transporte An-26 en un ataque con drones contra Crimea, según informó The Kyiv Independent.

El nuevo siniestro reaviva la atención sobre los movimientos aéreos militares rusos en la región.