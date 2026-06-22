¡Sorpresa! Científicos abrieron un meteorito marciano y encontraron algo que los descolocó

Un diminuto fragmento de meteorito procedente de Marte terminó revelando un secreto que tomó por sorpresa a la comunidad científica.

El descubrimiento surgió tras el análisis del meteorito NWA 8171, una pieza de origen marciano que forma parte de la colección del Royal Ontario Museum (ROM), en Canadá.

Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista científica Geochemical Perspectives Letters y aportan nuevas pistas sobre los procesos que moldearon Marte durante los primeros tiempos de su existencia, hace aproximadamente 4.500 millones de años.

¿ Qué encontraron en el interior del meteorito ?

Lo que inicialmente parecía ser un hallazgo rutinario cambió cuando los especialistas examinaron con mayor precisión una pequeña sección de la roca.

En una primera observación, el material fue identificado como piroxeno, un mineral frecuente en Marte.

Sin embargo, la investigadora Tanya Kizovski, profesora de la Universidad de Brock, decidió profundizar el estudio mediante técnicas avanzadas de microanálisis y equipos láser.

Fue entonces cuando apareció la sorpresa: los instrumentos detectaron la presencia de granate. Aunque en la Tierra este mineral es conocido, tanto por su valor ornamental como por su relevancia científica, nunca había sido hallado en muestras marcianas.

El granate es un mineral muy común en la Tierra, pero no en Marte.

¿ Qué es el granate, el mineral hallado en un meteorito ?





El color rojo oscuro característico convirtió durante siglos al granate en una gema apreciada por diversas civilizaciones, desde los antiguos egipcios y romanos hasta la aristocracia de la época victoriana.

Pero más allá de su atractivo estético, representa una herramienta fundamental para los geólogos. Su composición puede conservar información sobre las condiciones extremas de temperatura y presión que experimentan las rocas en el interior de los planetas, así como sobre los procesos que afectan a la corteza y al manto.

Los científicos encontraron apenas unos pocos granos de este mineral dentro de un fragmento microscópico de roca marciana que mide apenas 0,8 por 0,5 milímetros. A pesar de su tamaño reducido, los especialistas creen que podría contener valiosos registros de los fenómenos geológicos que actuaron sobre Marte hace miles de millones de años.

"El granate es un ejemplo clásico de un mineral que a menudo se encuentra en rocas metamórficas en la Tierra. El proceso de metamorfismo transforma rocas ígneas o sedimentarias en una nueva forma mediante la exposición a un calor extremo, alta presión o fluidos calientes", explicó en un comunicado Kizovski, quien dirigió la investigación.

La importancia del hallazgo de granate en Marte

Para los autores del estudio, la identificación de este mineral abre nuevas líneas de investigación sobre la evolución del planeta rojo. "Este nuevo tipo de roca con granate podría darnos pistas sobre cómo ha cambiado Marte a lo largo de su historia y nuevas perspectivas sobre los entornos antiguos que pudieron haber formado el granate y minerales relacionados", señaló la profesora.

No obstante, los investigadores advierten que todavía quedan interrogantes por resolver. Los análisis realizados hasta el momento no permiten determinar con absoluta certeza si la roca que contiene granate se originó en Marte o si llegó desde otro lugar del espacio y quedó incorporada a la superficie marciana tras el impacto de un meteorito.

Esa incógnita mantiene abierta una posibilidad fascinante: que el material tenga un origen extramarciano, lo que añadiría un nuevo capítulo a la compleja historia geológica del planeta vecino.