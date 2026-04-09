Tensión en Venezuela: reprimen una manifestación por subas salariales en el centro de Caracas

La ciudad de Caracas fue el epicentro de una tarde llena de violencia, que dejó un saldo de varias personas heridas (entre ellas, jubilados). El reclamo era por un aumento salarial.

Personal policial lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes, que fueron alrededor de 2000 y se intentaban acercar al Palacio de Miraflores, sede del gobierno.

El principal tema de la marcha fue protestar por los salarios, que se encuentran congelados desde 2022.

Los incidentes más graves se registraron cerca de la sede del Parlamento, donde los efectivos policiales forcejearon con los trabajadores para impedirles el paso.

"Golpearon a jubilados y pensionados, a la gente que vino a reclamar derechos laborales y sueldos", denunció José Patines, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cancillería.

La situación del salario en Venezuela

El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares (0,27 dólares) frente a una inflación anual que supera el 600%. Pero el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales sin incidencia en prestaciones y otros beneficios.

Sin embargo, esta cifra contrasta drásticamente con el costo de la canasta básica alimentaria, estimada por consultoras privadas en 645 dólares mensuales.