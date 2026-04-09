Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 9 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
TERRIBLE

Tensión en Venezuela: reprimen una manifestación por subas salariales en el centro de Caracas

La policía venezolana utilizó gases lacrimógenos y dejó un saldo de varios heridos.

La ciudad de Caracas fue el epicentro de una tarde llena de violencia, que dejó un saldo de varias personas heridas (entre ellas, jubilados). El reclamo era por un aumento salarial.

Personal policial lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes, que fueron alrededor de 2000 y se intentaban acercar al Palacio de Miraflores, sede del gobierno.

 El principal tema de la marcha fue protestar por los salarios, que se encuentran congelados desde 2022.

Tensión en Venezuela: reprimen una manifestación por subas salariales en el centro de Caracas

Los incidentes más graves se registraron cerca de la sede del Parlamento, donde los efectivos policiales forcejearon con los trabajadores para impedirles el paso.

 "Golpearon a jubilados y pensionados, a la gente que vino a reclamar derechos laborales y sueldos", denunció José Patines, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cancillería.

La situación del salario en Venezuela

El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares (0,27 dólares) frente a una inflación anual que supera el 600%. Pero el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales sin incidencia en prestaciones y otros beneficios.

Sin embargo, esta cifra contrasta drásticamente con el costo de la canasta básica alimentaria, estimada por consultoras privadas en 645 dólares mensuales.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

Últimas noticias de Venezuela