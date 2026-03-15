¡Tomando café! Netanyahu publicó un video para desmentir su muerte

El mandatario israelí, Benjamín Netanyahu, utilizó este domingo su cuenta oficial en la plataforma X para disipar las teorías que circulaban sobre su presunta muerte.

En el video, el líder aparece solicitando un café en un comercio y utiliza un recurso lingüístico para responder a las versiones provenientes de Teherán que aseguraban que había sido asesinado.

Durante la grabación, un colaborador le consulta de forma directa sobre las conjeturas que inundaron la web durante la última semana.

Netanyahu contestó con un doble sentido: "Me apasiona el café (...) Me apasiona mi gente". La respuesta emplea un verbo que, en su lengua original, el hebreo, se traduce literalmente como "me muero por un café".

El origen de la controversia

La ola de rumores se intensificó tras la viralización de un discurso grabado del primer ministro. En el segundo 0:33 de dicha transmisión, un efecto visual generó la ilusión de que Netanyahu poseía seis dedos en una mano. Este detalle, frecuente en contenidos generados por computadora, fue utilizado por usuarios en redes sociales para alegar que se trataba de una simulación y que el político real estaba muerto.

Sin embargo, peritajes técnicos descartaron el uso de inteligencia artificial en la pieza. Una inspección detallada de la imagen demostró que lo que parecía un dedo extra era, en realidad, el dorso de su mano asomando cerca de la sombra del dedo meñique.

Antecedentes en la región

La sensibilidad sobre el estado de los líderes regionales alcanzó su punto máximo tras los eventos del pasado 28 de febrero. Aquel día, durante una serie de bombardeos conjuntos entre Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní, se confirmó la muerte en Teherán del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, junto a otros integrantes de la cúpula jerárquica.