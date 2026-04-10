Trump advierte a Irán sobre un rearme masivo antes del inicio de las negociaciones en Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que los buques de guerra de su país están siendo reabastecidos con armamento de última generación para atacar a Irán en caso de que las negociaciones previstas para este fin de semana en Pakistán fracasen.

En declaraciones al New York Post, el mandatario republicano aseguró que el despliegue militar busca presionar al régimen de Teherán ante el inicio de los diálogos diplomáticos.

"Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente", sentenció el jefe de Estado desde Washington.

Amenazas y estrategia de negociación

Donald Trump fue tajante al referirse a la posición de Irán, asegurando que el país persa "no tiene cartas" más allá del control del estrecho de Ormuz.

El mandatario vinculó la supervivencia del régimen actual exclusivamente a la posibilidad de un acuerdo: "¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!". A través de su red Truth Social, el presidente reforzó su mensaje aludiendo al "¡¡¡REARME MÁS PODEROSO DEL MUNDO!!!".

La propuesta de Washington consta de 15 puntos, con eje en el control del uranio enriquecido y la reapertura total de las vías marítimas.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha puesto en duda la utilidad de los encuentros debido a los recientes ataques de Israel en el Líbano.

La misión diplomática en Islamabad

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió este viernes desde la Base Conjunta Andrews rumbo a Islamabad para encabezar el equipo negociador.

Antes de abordar su vuelo, Vance mantuvo un tono que osciló entre la apertura al diálogo y la advertencia severa. "Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta", declaró ante la prensa.

Sin embargo, el funcionario fue claro respecto a las consecuencias de un posible engaño por parte de la delegación iraní: "Si intentan jugarnos una mala pasada, van a descubrir que el equipo negociador no será tan receptivo".

A pesar de las tensiones por la situación en el Líbano, que se ha convertido en un punto crítico de fricción, Vance manifestó su esperanza de que el proceso sea favorable: "Estamos deseando negociar. Creo que va a ser positivo".