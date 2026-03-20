Un iraní y una mujer intentaron entrar a una base nuclear en Reino Unido: ambos fueron detenidos

Un hombre iraní de 34 años fue detenido junto a una mujer de 31, cuya nacionalidad no fue especificada, por intentar entrar de forma ilegal en la base naval británica HM Naval Base Clyde, que guarda los submarinos nucleares del Reino Unido equipados con misiles Trident.

El incidente en esta instalación situada en Faslane, a unos 40 kilómetros al noroeste de Glasgow, Escocia, se da en medio del conflicto bélico que se lleva a cabo en Medio Oriente y los recientes bombardeos tanto a Irán como a Israel, en una guerra donde también participa Estados Unidos, que tiene permanente diálogo con Gran Bretaña.

El puerto donde se guardan los sumbarinos nucleares del Reino Unido.

Los dos sospechosos se presentaron en el acceso a la base y solicitaron permiso para entrar, que les fue denegado, tras lo cual fueron detenidos, indicó el cuerpo policial.

La Marina británica aseguró por su parte que los dos individuos "intentaron sin éxito acceder" a la base y declinó hacer más comentarios al tratarse de una investigación en curso.

Alerta en todo el territorio británico

En el marco del conflicto en Medio Oriente, las autoridades británicas están en alerta después de que el pasado 6 de marzo la Policía de Londres detuviera a cuatro sospechosos de colaborar con servicios de inteligencia iraníes en la vigilancia de la comunidad judía de la capital británica, de los cuales dos fueron imputados el pasado miércoles.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqhchi, advirtió al Reino Unido de que permitir a Estados Unidos usar sus bases militares equivale a "participar en la agresión" y criticó el enfoque "sesgado" de Londres, exigiendo que cese cualquier cooperación con Washington.

El Gobierno británico insiste a su vez en que no participó en los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y que autorizó el uso de sus bases únicamente con fines "defensivos y limitados" en respuesta a los lanzamientos de misiles iraníes.