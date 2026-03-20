Irán intensificó los ataques contra la infraestructura energética del Golfo
Uno de los bombardeos impactó en instalaciones de la refinería Mina Al Ahmadi en Kuwait.
Mientras crece la tensión en Medio Oriente y los bombardeos no cesan, Irán intensificó sus ataques contra la infraestructura energética del Golfo.
En las últimas horas, la refinería Mina Al Ahmadi de Kuwait sufrió una agresión con misiles lanzados con drones en la madrugada del viernes.
Según la Agencia Oficial de Noticias de Kuwait, esto originó incendios en diversas unidades de la instalación, lo que obligó a suspender las actividades.
Cómo es la planta atacada
Mina Al-Ahmadi tiene una capacidad para procesar 730.000 barriles de petróleo diarios y es una de las tres refinerías clave de Kuwait, país que depende casi exclusivamente del crudo para sostener su economía.
La firma petrolera señaló que "varias unidades de la refinería fueron paralizadas" producto de los incendios, aunque no se reportaron víctimas fatales como consecuencia de los ataques.
El ataque del viernes contra la refinería Mina Al-Ahmadi se produce en un contexto de creciente presión del régimen iraní sobre las instalaciones energéticas de los estados árabes del Golfo, aliados a Estados Unidos e Israel.
Plantas energéticas dejaron de funcionar tras los recientes ataques
En este marco, la empresa estatal Kuwait Petroleum Corp. comunicó el cierre de las plantas afectadas tras el ataque con drones.
Durante la guerra, Kuwait ha visto interrumpidas sus exportaciones petroleras, ya que el transporte a través del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz ha sido un objetivo recurrente de los ataques iraníes.