Informes recientes de Defensa del Reino Unido revelaron que existe una preocupación creciente sobre la viabilidad logística y financiera de mantener el despliegue militar en las Islas Malvinas, de acuerdo a un destacado portal británico.

La reciente modernización de las aeronaves de defensa de la Argentina en adición a la crisis presupuestaria que atraviesa Londres podría afectar el nivel de poder regional en el Atlántico Sur que mantiene el Reino Unido.

La advertencia surge en medio de un contexto geopolítico donde las prioridades de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los conflictos en el este de Europa demandan una concentración de recursos que dificulta el sostenimiento de bases remotas.

Una investigación de la cadena inglesa Sky News expuso que el Reino Unido enfrenta obstáculos para sostener su presencia en el archipiélago frente a un panorama global con amenazas en el corto y mediano plazo.

Advierten que el Reino Unido no puede sostener su despliegue militar en Malvinas.

El informe señala que existen "cambios en las prioridades de defensa británica" y una marcada "tensión internacional ante la crisis en Europa y el aumento de la influencia de China".

La incertidumbre sobre el compromiso de Londres a largo plazo habría llegado incluso a la población civil de las islas. Sectores del ala conservadora británica manifestaron que los territorios de ultramar "ya no pueden ser tratados como notas al pie en la estrategia de defensa".

Pese a las limitaciones presupuestarias, Londres mantuvo una actividad operativa constante en la zona en disputa. Durante el periodo 2025-2026, se registraron múltiples ejercicios de infantería y rotaciones de unidades de combate, tales como el Regimiento Real Irlandés y el batallón 2 RIFLES, reforzando la guarnición establecida en el archipiélago.

Estas maniobras incluyeron ejercicios de alta complejidad denominados Cape Kukri III, Marinización y Kop Shield. Las actividades abarcaron operaciones de combate, saltos de paracaidismo y prácticas de fuego real, contando con el apoyo logístico y operativo del buque de patrulla HMS Forth y los sistemas de defensa aérea Eurofighter Typhoon.

No obstante, sostener esta estructura de defensa aérea y naval de la Royal Navy y la Royal Air Force representa un costo operativo que especialistas consideran difícil de justificar ante el presupuesto británico actual.

En contrapartida, la Argentina incrementó su poder de defensa con la incorporación de 24 cazas F-16 Fighting Falcon procedentes de Dinamarca. Esta operación, que contó con el aval de los Estados Unidos, marca una ruptura respecto a las restricciones que el Reino Unido impuso durante décadas mediante vetos a componentes de origen británico.

Lo relevante de esta adquisición es que los F-16 podrán operar "en cualquier área de interés nacional", definición que incluye el Atlántico Sur.

Analistas internacionales sostienen que la llegada de estos cazas altera el equilibrio regional, dado que reduce la brecha tecnológica frente a los sistemas británicos.

La Argentina mantiene su posición respecto a que la presencia militar británica es violatoria de la normativa internacional. Nuestro país sostiene que Londres incumple la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a las partes a no introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras persista la disputa de soberanía.