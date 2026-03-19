¡Video! dos periodistas sobrevivieron al impacto de un misil que cayó a pocos metros de distancia en el Líbano

En medio de la ofensiva militar que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) despliegan contra posiciones de Hezbollah, un equipo de prensa internacional resultó herido este jueves en el sur del Líbano tras el impacto de un misil en las inmediaciones de su ubicación.

El periodista británico Steve Sweeney y su camarógrafo, integrantes de la cadena rusa RT, sufrieron lesiones cuando el proyectil cayó a pocos metros del lugar donde se preparaban para realizar una transmisión en vivo, cerca de una instalación considerada estratégica.

El dramático hecho ocurrió durante el mediodía, y quedó documentado por la propia cámara del equipo que cubre periodisticamente la escalada de violencia en el conflicto en Medio Oriente.

En las imágenes se observa el momento en que el misil impacta contra un puente próximo a una base militar, seguido de una fuerte explosión que genera una nube de polvo y escombros que envuelve a los trabajadores de prensa.

Ambos quedaron momentáneamente desorientados por la onda expansiva. El misil había caído prácticamente a centímetros de su posición, pero gracias a sus rápidos reflejos, lograron sobrevivir.

Tras el ataque, ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia a un centro de salud cercano, donde permanecen bajo atención médica.

Como forma de alivio por la situación que estuvo a punto de terminar con su vida, el periodista lanza un insulto: "¡Mierda!", fue la única reacción a la que atinó

De acuerdo con información confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, los periodistas presentan heridas por metralla, producto de la fragmentación del misil al detonar. Sin embargo, y pese a la violencia del hecho, se encuentran estables y fuera de peligro.