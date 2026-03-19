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Jueves, 19 de marzo de 2026

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BOMBARDEOS

Israel mató al comandante de inteligencia militar de Hamás y a 20 combatientes de Hezbollah

La operación, según informaron, fue llevada a cabo "para prevenir ataques inminentes" contra efectivos y civiles en la Franja de Gaza.

Francisco Nutti

El ejército israelí intensificó los ataques y mató a Muhammad Abu Shahla, comandante de inteligencia militar de la Brigada Khan Yunis del grupo terrorista Hamás. La operación, ejecutada en la Franja de Gaza, fue descrita como un ataque de precisión dirigido a neutralizar una amenaza inmediata contra las fuerzas israelíes. 

El comunicado oficial, difundido en redes sociales, detalló que "se emplearon armas de precisión y observación aérea, además de inteligencia adicional, para reducir al mínimo los daños a la población civil".

Más de 20 integrantes de Hezbollah fueron asesinados

Las Fuerzas de Defensa de Israel bombardearon y mataron a más de 20 integrantes de Hezbollah, en el marco de las operaciones terrestres en el sur del Líbano, mientras crece la tensión en Medio Oriente.

En dos incidentes distintos, integrantes de la Brigada Golani detectaron a grupos de combatientes que, según informaron, intentaban disparar misiles antitanque contra las fuerzas israelíes.

Más de 20 integrantres de Hezbollah fueron eliminados en las últi,ams horas por las fuerzas israelíes.&nbsp;
Más de 20 integrantres de Hezbollah fueron eliminados en las últi,ams horas por las fuerzas israelíes. 

La respuesta fue inmediata: cinco miembros de Hezbollah resultaron eliminados en el lugar, mientras que otros tres murieron en un ataque aéreo posterior. En las últimas 24 horas, ya son 20 las bajas en Líbano.

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