Israel lanzó ataques en Irán y en el Líbano: decenas de muertos y heridos

Israel informó que realizó un operativo "a gran escala" contra objetivos estratégicos en Irán. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la operación apuntó a instalaciones consideradas centrales para el sistema militar del gobierno islamista, incluidos cuarteles, infraestructura clave y sistemas de misiles balísticos en Teherán.

Entre los blancos alcanzados figuró el cuartel general de la unidad de seguridad del Islamic Revolutionary Guard Corps, organismo encargado de la seguridad interna del régimen y de la represión de protestas dentro del país. En uno de los ataques, murió el ministro de Inteligencia de Irán, Ismail Khatib, según aseguró el titular de la cartera de Defensa israelí, Israel Katz.

La respuesta iraní no tardó en llegar. Un misil balístico lanzado desde Irán impactó en Ramat Gan, en el área metropolitana de Tel Aviv, y provocó la muerte de dos personas.

El servicio de emergencias Magen David Adom informó que las víctimas -un hombre y una mujer- fueron halladas sin vida entre los escombros de un edificio poco después de la medianoche del martes, tras el impacto del proyectil. Las autoridades israelíes continúan evaluando los daños y el alcance del ataque.

Una postal de los ataques de Israel en el Líbano (Reuters).

Ataques de Israel en el Líbano

Una serie de bombardeos israelíes impactó este miércoles en distintos puntos del Líbano y dejó, al menos, 25 personas muertas, entre ellas 6 civiles, según informaron autoridades sanitarias del país. Los ataques incluyeron dos incursiones aéreas contra la capital, Beirut, que además provocaron 24 heridos.

El Ministerio de Salud Pública libanés señaló que las cifras son todavía preliminares y que los equipos de rescate continuaban trabajando entre los restos de los edificios afectados. Los cuerpos recuperados están siendo identificados mediante pruebas de ADN, mientras las tareas de remoción de escombros siguen en las zonas alcanzadas.

%uD83C%uDFA5MIRA: Las tropas de las FDI identificaron una célula terrorista de Hezbolá descargando armas, incluido un RPG, desde un vehículo en el sur del Líbano, con la intención de atacar a soldados de las FDI. pic.twitter.com/bfIBJ0sPCe — FDI (@FDIonline) March 18, 2026

A la ofensiva sobre la capital se sumaron nuevos bombardeos israelíes en el sur del país, donde el Ejército de Israel aseguró haber atacado posiciones vinculadas al grupo chiita Hezbollah.

De acuerdo con reportes oficiales libaneses, los ataques en las localidades de Haboush, Jebchit, Baalbek y Qanarit dejaron al menos 19 muertos adicionales, lo que elevó el balance total de víctimas fatales a 25.