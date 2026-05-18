Vivía viajando por el mundo y soñaba con nuevas aventuras: quién era Serena Andreatta

Serena Andreatta tenía 26 años, era oriunda de Rosario y había construido una vida marcada por los viajes, las experiencias en el exterior y la búsqueda constante de nuevos destinos. La joven argentina murió el jueves pasado en Australia luego del vuelco del micro en el que viajaba por la autopista Bruce, en el estado de Queensland.

La rosarina recorría el país oceánico junto a un grupo de amigas después de haber pasado varias semanas en el sudeste asiático. Según mostraba en sus redes sociales, disfrutaba especialmente de la aventura, los paisajes naturales y las experiencias vinculadas al turismo y el intercambio cultural.

Foto: Instagram Sereandreatta.

Andreatta había estudiado una tecnicatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Nacional de Rosario y desde hacía años compartía en sus redes distintas postales de los lugares que visitaba, además de reflexiones personales sobre los cambios que le generaban esos viajes.

Una vida ligada a los viajes y las experiencias en el exterior

Con doble ciudadanía argentina e italiana, decidió emigrar a Italia en 2023. Allí comenzó trabajando como camarera en un restaurante de Lombardía y luego se desempeñó como recepcionista en hoteles. Más adelante desarrolló su propio emprendimiento remoto dedicado a asesorar argentinos interesados en obtener la ciudadanía italiana.

Durante los últimos años recorrió distintos países de Europa y Asia. Entre los destinos que visitó aparecen España, Países Bajos, India, Vietnam y Tailandia. En las semanas previas a su muerte había realizado un viaje por el sudeste asiático junto a amigas y también participó de cursos de buceo.

Uno de los lugares que más la había impactado era la isla Koh Tao, en Tailandia, reconocida por sus playas y su vida vinculada al mar. Desde allí había compartido una reflexión que resumía parte de su filosofía de vida: "Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías. Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff cuánta verdad... crecimiento puro".

Australia era su nueva aventura. Había llegado el 17 de abril y después de pasar unos días en Sydney decidió seguir recorriendo el país. Según sus allegados, estaba viviendo "el viaje de sus sueños".

Cómo fue el accidente en el que murió Serena Andreatta

Todo terminó de manera trágica cuando el micro de la empresa FlixBus en el que viajaba volcó sobre la autopista Bruce, a unos 135 kilómetros de Townsville. El vehículo trasladaba a 28 pasajeros desde Cairns hacia Airlie Beach y la mayoría eran turistas extranjeros y mochileros.

Producto del impacto, Serena Andreatta fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, aunque murió horas después por la gravedad de las heridas sufridas. Otras 17 personas resultaron heridas y tres permanecieron en estado delicado.

Una de las pasajeras que sobrevivió al accidente, identificada como Erica Chindamo, contó que una amiga de Serena la buscó "desesperadamente" entre los pasajeros tras el vuelco. Según relató, la joven argentina estaba tres asientos delante suyo y no reaccionaba.

Mientras continúa la investigación para determinar las causas del accidente, el caso generó conmoción tanto en Australia como entre familiares, amigos y seguidores de Serena en redes sociales, donde muchos la despidieron destacando su energía, su pasión por viajar y su deseo permanente de descubrir el mundo.