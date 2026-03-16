Ya tiene fecha el juicio contra la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: podría recibir hasta 15 años de cárcel

El calendario judicial para Agostina Páez ya tiene fecha de inicio. El próximo martes 24 de marzo, la abogada argentina enfrentará la primera audiencia de instrucción y juzgamiento en Río de Janeiro.

La joven permanece bajo arresto domiciliario desde hace más de dos meses, señalada por protagonizar agresiones discriminatorias y gestos de primates dirigidos a trabajadores de un bar en la zona de Ipanema.

El escenario legal para la profesional santiagueña es complejo, dado que la legislación de Brasil clasifica la injuria racial como un delito severo que impide la suspensión del proceso mediante acuerdos previos.

La sumatoria de penas: un panorama de hasta 15 años

La estrategia de la fiscalía se apoya en la figura del "concurso material". Esto significa que cada uno de los tres episodios de discriminación denunciados se computa de forma independiente.

Según explicó su defensora, Carla Junqueira, si el tribunal aplica la sanción máxima de cinco años por cada hecho, la condena global alcanzaría los 15 años de prisión.

Incluso en un escenario de penas mínimas, la situación de Páez es delicada:

Pena mínima estimada: Seis años de cárcel (dos por cada cargo).

Restricción de libertad: Al superar el umbral de los cuatro años, la condena no permitiría la excarcelación.

Evidencia: El expediente cuenta con testimonios de las víctimas y registros fílmicos del local.

"Para que la pena sea excarcelable tiene que ser menor de cuatro años", precisó Junqueira sobre el cálculo que definirá el futuro de su defendida.

Del descargo al arrepentimiento

El conflicto estalló a la salida de un establecimiento cuando Páez y sus acompañantes alegaron un intento de estafa por consumos supuestamente abonados. Aunque inicialmente la acusada denunció haber recibido gestos obscenos por parte del personal, recientemente optó por una postura de autocrítica a través de un mensaje grabado.

"He cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo", reconoció la imputada, en un video, en su pedido de disculpas público.

¿Podrá regresar a Argentina?

Mientras avanza el debate oral, la defensa intenta que la Justicia revoque las medidas cautelares para que la abogada pueda regresar a la Argentina y seguir el proceso bajo jurisdicción nacional.

Hasta el momento, los magistrados brasileños rechazaron tres solicitudes de este tipo, basándose en una lectura estricta de los tratados de cooperación bilateral.

A partir del 24 de marzo, la celeridad de las declaraciones testimoniales será determinante para fijar la sentencia definitiva en un caso que captó la atención internacional por la rigurosidad de las leyes contra el racismo en territorio brasileño.