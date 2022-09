Entre los apostadores es habitual tener alguna costumbre, preparativo, “ritual” y, obviamente, números favoritos. Varios tuvieron resultados con sus cifras preferidas y otros tuvieron que dejar de jugarlos. Un afortunado no se dio por vencido con su apuesta y tras varios meses sacó un enorme premio en la Lotería.

Es el caso de un aficionado de la “timba” de Michigan, quien ganó un premio mayor de $25 mil dólares al año de por vida. Se trata del premio que entrega la Lotería que se llama “Lucky For Life”.

Cuando se conoció que era el ganador, el nuevo millonario Scott Snyder, les reveló a los funcionarios de la Lotería de Michigan que ganó el pozo con un boleto que repetía todos los días.

De esta forma, el sujeto, de 55 años, oriundo a ciudad estadounidense de Zeeland, explicó que compró el ticket ganador en una estación de servicio “Mobil” en la calle West Main Avenue.

Sin embargo, el dato que llamó la atención a todo el mundo es que apostó una serie de números que venía jugando desde los últimos 9 meses.

Boleto de la Lotería "Lucky for Life" de Estados Unidos.

“Comencé a jugar este conjunto especial de números en febrero y los he jugado todos los días desde entonces”, remarcó Snyder sobre su estrategia que salió mejor de lo esperado.

Para que los “timberos” lo tengan en cuenta, los números ganadores del “yanqui” son: 07-12-31-37-44.

Estas cifras fueron las que coincidieron con las cinco bolas blancas durante el sorteo que se realizó el 7 de agosto pasado.

La insólita reacción del millonario

En cuanto a cómo se enteró la noticia de que se volvió en millonario, Snyder contó: “Estaba revisando algunos boletos en la tienda y recibí un mensaje para visitar una oficina de lotería cuando escaneé uno de ellos”.

“Lo escaneé de nuevo y recibí el mismo mensaje, así que le dije al empleado que debía haber ganado mucho”, agregó sin mucho entusiasmo. Segundos después se enteró de que había sacado el máximo premio de “Lucky For Life”.

En este sentido, el afortunado agregó: “El empleado me dijo que recientemente habían vendido un premio de por vida de $25 mil dólares al año e imprimió los números ganadores para que yo pudiera revisar mi boleto”.

“Cuando me di cuenta de que yo era el gran ganador, traté de no emocionarme demasiado al principio. Porque no parecía real. Todavía me cuesta creer que esto sea real”, completó el sujeto.

Finalmente, el ganador rechazó recibir $25 mil dólares anuales de por vida, para cobrar sus ganancias como un pago único de $390 mil dólares. Según reveló, planea destinar su premio a comprar una nueva casa.