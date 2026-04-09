Abuela ganó la Quiniela y emocionó a todos al contar qué hará con el premio

Una mujer de Misiones se convirtió en la cara de la suerte. Aurora González de Sousa fue la gran ganadora en la Quiniela Misionera a partir del programa Desafío Confort, llevándose un premio de $700.000 en efectivo y electrodomésticos para su hogar.

La mujer, que trabajó hasta el año pasado y hoy se dedica plenamente a las tareas del hogar y al cuidado de sus plantas, recibió la noticia de la forma menos pensada: un audio de WhatsApp de un conocido que lo había visto en redes sociales. "No lo podía creer, fue una bendición", confesó emocionada.

¿Qué hará con el premio?

Aurora no dudó al definir el destino del dinero: "Voy a arreglar un poco la casa y compartirlo con mi familia", explicó. Además, destacó que el monto será un respaldo clave para cualquier gasto médico que pueda surgir en el futuro.

Cómo participar por el próximo premio

El sorteo es organizado por el IPLyC Misiones y está destinado a personas que no tengan ingresos en relación de dependencia. El próximo pozo se sorteará el miércoles 15 de abril.

¿Quiénes pueden anotarse?

Amas de casa con pensión única provincial.

Padres de familia o amas de casa que no tengan actividad autónoma con CUIT.

Quienes ya estaban en el antiguo programa "Buen Día Señora" participan automáticamente.

Para inscribirse, los interesados deben ingresar a la web oficial de la Lotería de Misiones y completar el formulario con sus datos básicos (DNI, domicilio y contacto).