Apostador ganó más de $130 millones en la Quiniela: cuáles fueron los números de la suerte

Un impactante golpe de suerte sorprendió a la provincia de Corrientes. Un único apostador se convirtió en millonario tras acertar los cinco números en el último sorteo de la Quiniela Poceada Correntina, llevándose a su casa un pozo espectacular de $138.655.202.

El afortunado, oriundo de la ciudad de Empedrado, realizó su jugada para el sorteo N.° 2755, el cual se llevó a cabo el pasado jueves por la noche. El ticket de la fortuna quedó registrado en la Agencia Oficial N.° 90 de la mencionada localidad.

Un apostador ganó más de 130 millones de pesos en la Poceada Correntina.

¿Cuáles fueron los números de la suerte?





Desde la Lotería Correntina confirmaron que las cifras que cambiaron la vida de este apostador para siempre fueron:

03 - 10 - 25 - 59 - 67

¿Cómo se juega a la Lotería Poceada Correntina?





El ganador tiene un tiempo límite estricto para presentarse a reclamar el dinero. Según la normativa vigente de los juegos de azar locales, los premios prescriben a losposteriores al sorteo. Deberá acudir a la sede oficial de la institución con su DNI y el cartón original en perfecto estado.

El éxito de este juego radica en su dinamismo y el bajo costo de la apuesta. Si querés probar suerte, el mecanismo es muy sencillo:

Elegir las cifras: el apostador debe seleccionar 5 números de dos dígitos (del 00 al 99). El sorteo: las jugadas se definen de acuerdo a los números que salen en los primeros 10 lugares del extracto de la Quiniela Correntina Nocturna, la cual se realiza los martes, jueves y sábados. Cómo ganar: se obtiene el premio mayor (el pozo acumulado) si se logran los 5 aciertos, aunque también existen premios menores para quienes obtengan 4, 3 o 2 aciertos.

Actualmente, las apuestas se pueden realizar de manera tradicional en cualquier agencia oficial de la provincia o de forma digital a través de la plataforma web autorizada, cargando crédito mediante código QR.