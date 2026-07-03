Apostador ganó más de $130 millones en la Quiniela: cuáles fueron los números de la suerte
El afortunado fue el único ganador que logró los cinco aciertos en la Poceada Correntina. Conocé los detalles y las cifras ganadoras.
Un impactante golpe de suerte sorprendió a la provincia de Corrientes. Un único apostador se convirtió en millonario tras acertar los cinco números en el último sorteo de la Quiniela Poceada Correntina, llevándose a su casa un pozo espectacular de $138.655.202.
El afortunado, oriundo de la ciudad de Empedrado, realizó su jugada para el sorteo N.° 2755, el cual se llevó a cabo el pasado jueves por la noche. El ticket de la fortuna quedó registrado en la Agencia Oficial N.° 90 de la mencionada localidad.
¿Cuáles fueron los números de la suerte?
Desde la Lotería Correntina confirmaron que las cifras que cambiaron la vida de este apostador para siempre fueron:
03 - 10 - 25 - 59 - 67
¿Cómo se juega a la Lotería Poceada Correntina?
El éxito de este juego radica en su dinamismo y el bajo costo de la apuesta. Si querés probar suerte, el mecanismo es muy sencillo:
Elegir las cifras: el apostador debe seleccionar 5 números de dos dígitos (del 00 al 99).
El sorteo: las jugadas se definen de acuerdo a los números que salen en los primeros 10 lugares del extracto de la Quiniela Correntina Nocturna, la cual se realiza los martes, jueves y sábados.
Cómo ganar: se obtiene el premio mayor (el pozo acumulado) si se logran los 5 aciertos, aunque también existen premios menores para quienes obtengan 4, 3 o 2 aciertos.
Actualmente, las apuestas se pueden realizar de manera tradicional en cualquier agencia oficial de la provincia o de forma digital a través de la plataforma web autorizada, cargando crédito mediante código QR.