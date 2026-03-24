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Martes, 24 de marzo de 2026

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DESOPILANTE

Compró el boleto equivocado y ganó $100.000: la increíble historia que terminó con un susto

Una mujer acertó la lotería por error y, horas después, evitó un accidente que pudo arruinarlo todo.

CLederer

Una mujer ganó 100.000 dólares tras comprar un boleto de lotería equivocado y, en el mismo día, logró evitar un accidente que pudo haber tenido consecuencias graves. Lo que empezó como un error terminó siendo una seguidilla de situaciones donde todo salió a su favor.

Ganó la lotería y evitó que le ocurriera un imprevisto con su auto

Ganó la lotería y evitó que le ocurriera un imprevisto con su auto

Ganó la lotería y evitó que le ocurriera un imprevisto con su auto

Todo ocurrió cuando, sin darse cuenta, compró un ticket de Mega Millions en lugar de su habitual Powerball. Al notar la confusión, se enojó consigo misma porque sintió que había gastado plata en un juego que no conocía y en el que no confiaba.

Como si fuera poco, ese mismo día tuvo problemas para revisar los resultados porque fuertes ráfagas de viento le cortaron el servicio de internet. Con ese panorama, la sensación era clara: nada estaba saliendo bien.

Pero al día siguiente, cuando finalmente pudo conectarse, llegó la sorpresa. Ese boleto "equivocado" le había dado un premio de 100.000 dólares. Los números sorteados fueron 6, 19, 36, 40, 55 y la Mega Ball 9, y gracias a un multiplicador especial, el monto fue mucho mayor al habitual.

La emoción fue tal que esa noche casi no pudo dormir. Según contó, revisaba los números una y otra vez para asegurarse de que no había ningún error. El impacto fue total.

Sin embargo, la historia sumó un momento de tensión inesperado. Cuando fue a reclamar el premio, todavía nerviosa, se bajó del auto sin ponerlo en punto muerto. Por suerte, reaccionó a tiempo y evitó un accidente que pudo haber complicado todo.

Ya más tranquila, explicó que usará el dinero para pagar cuentas, ayudar a su familia y tener mayor estabilidad. Lo que comenzó como una cadena de errores y contratiempos terminó convirtiéndose en una historia donde, por un día, todo se alineó a su favor.

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