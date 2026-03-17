Bombero jugó a la lotería durante años sin suerte: ganó justo en el cumpleaños de su suegra

Durante años, un bombero mantuvo una rutina que ya formaba parte de su vida: jugar a la lotería con números que tenían un significado especial, muchos de ellos vinculados a recuerdos y fechas familiares. Aunque la suerte no parecía estar de su lado, nunca dejó de intentarlo, convencido de que en algún momento podía cambiar su historia.

Ese giro inesperado llegó en una fecha muy particular, cuando menos lo esperaba. Lo que parecía una jugada más terminó convirtiéndose en un premio que sorprendió a todos y que, además, coincidió con un día cargado de significado en su entorno más cercano, haciendo que la noticia fuera aún más especial.

Ganó la lotería en el cumpleaños de su suegra, tras intentarlo por años sin suerte

Ganó la lotería en el cumpleaños de su suegra, tras intentarlo por años sin suerte

Un bombero jubilado de Ohio, en Estados Unidos, vivió un giro inesperado después de años de intentar suerte en la lotería sin resultados. A fines de febrero de 2026, logró quedarse con el premio mayor del juego Rolling Cash 5, llevándose un total de 160.000 dólares en un sorteo que, hasta ese momento, parecía uno más dentro de su rutina.

Durante todo ese tiempo, nunca cambió su forma de jugar: siempre eligió los mismos cinco números, todos vinculados a momentos importantes de su vida familiar. Esos números no eran al azar, sino que representaban fechas y recuerdos que lo acompañaban desde hacía años, lo que hacía que cada apuesta tuviera un valor especial más allá del dinero.

La coincidencia más llamativa fue el día en que ganó. El premio llegó justo el 26 de febrero, fecha que coincide con el cumpleaños de su suegra, pero también con otro recuerdo familiar importante. Entre los números elegidos estaban el 2, que representa el mes de nacimiento de su nieto, y el 26, una fecha significativa tanto para su padre como para su suegra.

Según contó, nunca dejó de confiar en que en algún momento la suerte podía aparecer. Y así fue: después de tanto insistir, ese día finalmente acertó los cinco números y se quedó con el pozo mayor. El premio, además, llegó en un momento muy especial para su familia, ya que su hija está organizando su casamiento y ahora podrá ayudar a que ese día sea aún más importante.

Más allá de cubrir gastos y ayudar a sus seres queridos, el hombre también tiene planes personales para celebrar esta nueva etapa. Entre ellos, sueña con hacer un viaje en familia por su cumpleaños número 60 y disfrutar junto a su esposa de un descanso merecido tras su retiro. Después de impuestos, el monto final quedó en 117.200 dólares, en un premio que no solo cambió su economía, sino también su historia.