Fue al supermercado, tentó a la suerte y ganó millones con la lotería

Una compra cotidiana terminó en una historia poco común cuando un hombre que realizaba compras habituales en un supermercado decidió, casi sin pensarlo, adquirir un boleto de lotería. La decisión fue espontánea, motivada por el simple deseo de probar suerte.

Lejos de tratarse de una estrategia elaborada, el jugador eligió los números de forma instintiva mientras recorría el local. Según trascendió, seleccionó la combinación sin mayores cálculos, guiado únicamente por el momento. Lo que ocurrió después superó cualquier expectativa: todos los números elegidos resultaron ganadores.

Dónde ocurrió y cuánto dinero ganó el afortunado en la lotería

El episodio tuvo lugar en el sur del estado de California, Estados Unidos, en una tienda de conveniencia (que son locales minoristas en los que se venden artículos de primera necesidad y habitualmente están abiertos las 24 horas) Circle K, ubicada en la ciudad de Upland, dentro del condado de San Bernardino.

De acuerdo a la información difundida, el hombre compró un solo boleto en el que eligió los números 8, 11, 22, 37 y 46, mientras que el número Mega fue el 24. Esa combinación resultó ser la única ganadora del sorteo.

El hombre eligió los números 8, 11, 22, 37 y 46 de forma espontánea y ganó un premio de 32 millones de dólares.

Gracias a esto, el apostador (cuya identidad no fue revelada) se convirtió en el único en acertar los seis números, lo que le permitirá acceder a un premio estimado en 32 millones de dólares. Si consideramos un tipo de cambio a $1.395, el jugador se hizo de 44.656 millones de pesos.

Además, se trata del primer ganador registrado tras 26 sorteos consecutivos sin acertantes. Según las reglas vigentes, el ganador cuenta con un plazo de 180 días desde la fecha del sorteo para presentarse y reclamar el dinero correspondiente.

El comercio donde se vendió el ticket también resultó beneficiado por la operación. La tienda recibirá un bono por parte de la organización de la lotería, que suele equivaler al 0,5% del premio mayor. En este caso, el monto ronda los 160 mil dólares, lo que llevó a que el local sea considerado como una "tienda de la suerte".

En paralelo, durante la misma jornada se registraron otros dos boletos que coincidieron con cinco de los números sorteados, aunque no lograron acertar el Mega. Uno de ellos fue vendido en la ciudad de Los Ángeles y el otro en Redondo Beach.