Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más "salidores" de marzo?

El Quini 6 cierra un mes de marzo con una actividad frenética y premios que han transformado la realidad de varios apostadores en todo el país. Como bien se informó, dos jugadores se llevaron más de $4.139.100.000 en la edición del fin de semana y miles de personas se ilusionan con arrancar abril con una apuesta ganadora para quedarse con el pozo millonario.

A partir de los resultados registrados entre el 1 y el 29 de marzo, podemos detallar las tendencias de las bolillas del Quini 6 para identificar cuáles tuvieron mayor presencia y cuáles permanecieron más "frías" en la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe.

Los números más "salidores" de marzo en el Quini 6

A lo largo del tercer mes del año se realizaron 9 sorteos del famoso juego poceado y salieron un total de 216 bolillas repartidas entre las cuatro modalidades. En un repaso general de todos esos resultados, podemos mencionar que las seis que más salieron fueron las siguientes: 42 - 12 - 14 - 18 - 36 - 15.

El 42 fue el número de marzo por excelencia: apareció 10 veces en las cuatro modalidades a lo largo de los nueve sorteos. Lo siguieron cuatro números empatados con 9 apariciones cada uno: el 12, el 14, el 18 y el 36. El 15 completa el podio de los más sorteados con 7 salidas.

Luego, en el extremo opuesto, el 02 y el 30 fueron los grandes ausentes del mes, con apenas 1 aparición cada uno. Los números 22, 31, 39 y 45 salieron solo 2 veces en todo marzo.

Resultados del sorteo del Quini 6 realizado el 29 de marzo de 2026.

Analizando cada modalidad, en el Tradicional, el 18 dominó con 6 salidas en 9 sorteos, por lo que prácticamente salió en dos de cada tres concursos, seguido por el 12 y el 10 con 4 apariciones cada uno. Los que brillaron por su ausencia fueron seis números que aparecieron una única vez: 01, 22, 26, 28, 38 y 44.

En La Segunda, el protagonismo se repartió más: cuatro números llegaron a 3 apariciones (14, 15, 17 y 42), mientras que 00, 05, 09, 20, 28 y 38 se limitaron a una sola salida.

En la Revancha, el 42 fue el gran dominador con 5 apariciones, confirmando su tendencia mensual. Los números 41 y 29 salieron 4 veces cada uno. En contraste, 08, 13, 14, 15, 24 y 28 aparecieron solo una vez.

Finalmente, en el Siempre Sale, el 14 lideró con 4 salidas y otros cinco números (25, 28, 33, 36 y 44) se repitieron 3 veces. Los menos agraciados de esta modalidad fueron 03, 18, 27, 39, 42 y 45, con una única aparición.

Cabe remarcar que los datos estadísticos pueden servir de inspiración para armar una jugada, pero no predicen los resultados futuros, ya que solo describen lo ocurrido. El Quini 6 es totalmente aleatorio.

El pozo millonario para el 1 de abril

El próximo miércoles 1 de abril a las 21:15, la Lotería de Santa Fe pondrá en juego un total estimado de $4.000.000.000. El desglose de los pozos individuales es el siguiente:

Tradicional Primer Sorteo : $1.480.000.000.

La Segunda del Quini : $1.480.000.000.

La Revancha : $600.000.000.

Siempre Sale : $285.000.000.

Sorteo Extra: $155.000.000.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Para quienes buscan probar su suerte en el próximo sorteo, el mecanismo es sencillo: