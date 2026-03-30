Ganó más de $76 millones en la Quiniela Poceada y su vida cambió para siempre: ¿Cuáles fueron los números de la suerte?

La fortuna volvió a tocar la puerta y coronó un nuevo millonario en el último sorteo de la Quiniela Poceada de Chubut.

En esta ocasión, el premio superó los 76 millones de pesos y quedó en manos de un vecino de la localidad de Trelew, generando gran repercusión entre los habituales participantes de la lotería.

La suerte cayó en Trelew: un apostador ganó más de $76 millones en la Poceada

Acertó la Poceada y se llevó más de $76 millones: los detalles

El premio corresponde al sorteo N° 2811 de la Quiniela Poceada, el cual fue realizado el 28 de marzo de 2026 y dejó un nuevo millonario en la ciudad de Trelew.

Según se informó, la combinación ganadora estuvo integrada por los números 17, 35, 38, 42, 61, 71 y 78. Por ello, le correspondió un premio que alcanzó los $76.835.513,70, una cifra que generó gran repercusión en la región.

Sin embargo, como ocurre con este tipo de juegos, el ganador no percibirá el total completo, ya que se aplican descuentos impositivos que rondan el 31%. De esta manera, el ganador percibiría aproximadamente $52.015.000, una suma igualmente millonaria.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no trascendió la identidad del apostador por cuestiones de seguridad, aunque se confirmó que se trata de un vecino querido y despertó el entusiasmo entre los jugadores habituales.

El sorteo definió una combinación que convirtió a un apostador en millonario en cuestión de minutos.

La Agencia N° 2020, ubicada sobre la calle Muster, tuvo un rol central al ser el punto de venta del ticket ganador. Tras conocerse el resultado, el lugar se convirtió en protagonista, con mayor movimiento y consultas de nuevos apostadores.

Además, el agenciero recibirá un incentivo económico por haber vendido el boleto ganador. Este tipo de premios suele representar entre el 1% y el 2% del total, lo que en este caso implica una suma significativa que también impacta positivamente en el comercio local.

Tras este resultado, las autoridades informaron que el pozo se renueva, abriendo una nueva etapa para quienes quieran probar suerte en los próximos sorteos. Como suele ocurrir, cada premio millonario reactiva el entusiasmo y multiplica las apuestas en toda la provincia.