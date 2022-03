1343 femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios, 1 femicidio cada 33 hs en Argentina, de los cuales: el 86.5% son directos (1162 femicidios), el 11.3% son femicidios vinculados (65 de niñas/mujeres, 87 de niños/varones), y el 2.2% son Trans/ travesticidios (29). Estos son los datos de 5 años de violencias femicidas 2017 – 2021 registrados por el Observatorio Nacional de Mumalá "Mujeres, Disidencias, Derechos"

Registro de Femicidios, Femicidios Vinculados , Trans – Travesticidios.

Los datos Observatorio Nacional de Mumalá "Mujeres, Disidencias, Derechos"



Entre los datos a resaltar está que 64% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida. En todos los informes año tras año, el mayor procentaje de los femicidios se cometen en la casa de la víctima. El lugar que debería ser seguro, donde se está protegida termina siendo la trampa mortal. Un dato que se reitera año tras año, lo que lleva a muchas preguntas.

¿Cómo hacer para protegerlas? ¿Se necesitan más refugios? ¿Son ellas las que deben abandonar todo para salvar su vid? ¿Qué pasa con la gran mayoría que no tiene los recursos económicos para hacerlo?