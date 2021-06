Un dolor de cabeza absoluto. Pero en este caso nada tiene que ver con los eventuales síntomas Covid-19. Eso pasa cada vez que un consumidor se acerca a la góndola, verdulería, almacén, carnicería, artículos de limpieza a comprar . Los mismos billetes, hoy compran menos. Nadie encuentra una vacuna contra la inflación argentina 2021.

Mientras que, en plena pandemia, otros países debaten cómo hacer para que suban los precios de los alimentos para reactivar la producción (SI!, Leyó bien); por ejemplo en Alemania y otros países de la Unión Europea pasa así, aquí de este lado del globo terréqueo la cosa es absolutamente al revés.

Inflación mayo 2021

Pero en la Argentina no parece haber rectivo ni dosis para una vacuna contra la suba en los precios de alimentos y bebidas. Ayer el INDEC difundió la inflación mayo 2021, que dió 3,3% mucho menor al 4,1% que abril encendió alerta naranja.

Sin embargo, lo alimentos y bebidas estuvieron cabeza a cabeza proque se incrementaron 3,1%. Y, en total entre enero y mayo, de acuerdo con datos oficiales ya se acumuló una infación de 21,5%.

Hay una buena y una mala. La buena: la velocidad en la suba parace haber cedido. La mala: la meta del29% del Presuuesto 201, murió.

Por eso, el Gbierno reforzó las medidas de asistencia a los sectores más vunerables pero también los gremios comienzan a presionar reclamando la reapertura de paritarias que ya habían cerrado proyectando una meta inflacionaria anual que hoy queda muy desdibujada.

Hoy se concoe otro dato que también le pondrá nafta a la hoguera de precios, la canasta alimenticia; es decir lo que necesita una familia tipo (dos adultos y dos niños en edad escolar) para no ser pobre. Son datos demoledores porque muestran que detrás de esos npumeros hay familias enteras que ni siquiera ganan lo mínimo para poder sostener los gastos de comida, transporte y vivienda.

Ola polar en junio

Así las cosas, en junio mes no parece que los precios aflojen, aunque se pusieron en marcha programas para contener las subas en alimentos de 70 productos que irán reemplazando a Precios Máximos, el plan que se denominó Super Cerca y la suspensión de las exportaciones de carne, que finaliza mañana y los 10 cortes de carne a precios populares.

Pero entre las empresas descreen que esto ayude a contener la inflación. Aúntan a que el Gobierno reduzca en todo caso la presión tributaria, algo que ayer en un discurso ante un foro empresario (Cicyp) , el ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó en claro que la Argentina no es un país de impuestos bajos.

En junio las cosas vienen mpas calientes que frías. Por ejemplo, un relevamiento de Consumidores Libres advirtió que sólo en los primeros 15 días de junio, los alimentos en Capital Federal ya subieron 5,1%.

Y, lo peor es que no se salvó ningún rubro. Almacen: 3,71% más caro; carnes: 4,64% y frutas y verduras: 11,68%. Queda claro, no sólo no hya vacuna contra la inflación argetina 2021, sino tampoco un analgésico para el dolor en los bolsillos.

Por A.G.