Por Marcelo Peralta Martínez

paranormal@cronica.com.ar

El reconocido galán español Antonio Banderas, quien triunfa tanto en la pantalla grande de su país como en Hollywood y es reconocido mundialmente, reveló durante una entrevista televisiva un episodio esotérico que padeció mientras grababa un filme en los Estados Unidos.

Según reveló el actor, trataba de conciliar el sueño cuando sintió que alguien abrió la ducha, por lo que luego de varias repeticiones se acercó hasta al baño. Al llegar estaba todo mojado, pero obviamente no había nadie. Cuando regresó a la cama, el cuarto también estaba mojado y había varias gotas sobre su almohada.

¿Qué fue lo que vivió? ¿Un fantasma se duchó en su cuarto? Tras este hecho, no pudo pegar un ojo en toda la noche y se quedó leyendo una y otra vez el guion con tal de no pensar o recordar los escalofriantes hechos que padeció.

Introducción

El actor malagueño fue invitado al programa de la TV española, “El Hormiguero”, para difundir su último trabajo, “Escenas en blanco y negro” (el primer ciclo televisivo que dirige Banderas y que conduce su actual pareja, María Casado, y que presenta a seis cantantes -ellos son Vanesa Martín, David Bisbal, Pablo Alborán, Pasión Vega, Rozalén, Pablo López-, para terminar con la séptima entrega con el propio Banderas como protagonista en vivo, y luego se desarrolla una entrevista.

Empero sorprendió a propios y extraños cuando sin dudar y brindando lujos de detalles respondió a la pregunta del conductor Pablo Motos sobre si había tenido “alguna experiencia paranormal”.

La charla en el estudio, sobre el citado programa de música y entrevistas tenía además otras cuestiones como la relación del actor y Casado, quienes conviven como pareja desde hace un tiempo, que entre anécdotas y otros recuerdos hacían de la entrevista un programa entretenido y llevadero, pero que dejó temblando a los presentes y también a muchos espectadores luego de escuchar los hechos revelados por el calificado actor.

¿Qué fue lo que vivió?

Banderas estaba en un hotel en Savannah, Georgia, Estados Unidos, donde, según explicó: “Es una ciudad que se ha construido sobre un cementerio de esclavos que traían de África. Es un ambiente muy especial. No creo en estas cosas, de verdad. Estaba rodando y había que levantarse muy temprano, tipo 4.30 de la mañana, para maquillaje, así que ese día estaba muy cansado. Entonces me meto en la cama, apago las luces y en la habitación había una conexión, una especie de ventana, entre el cuarto donde dormía y el baño. Estoy allí tratando de conciliar el sueño y siento que la ducha se conecta. Dura unos segundos, para, y pensé, bueno es algo de la condensación del agua, no sé”, explicó el actor. “Sucede de nuevo y a la tercera vez que ocurre, ya me levanto y voy a mirar al baño, donde efectivamente estaba todo mojado, pero ya se había cortado. Pero cuando regreso a la cama, veo que en lo alto de la almohada y en el resto de las sábanas había varios gotones de agua. Menudo miedo, estuve toda la noche sin dormir en un sillón con las luces encendidas”, confió sin dudarlo el carismático actor español, que tensó el clima, tanto en el programa como entre muchos de sus televidentes.

NO FUE FICCIÓN

OTRAS CELEBRIDADES FUERON VÍCTIMAS

El cine estadounidense aportó grandes escenas de terror, pero nada como las experiencias reveladas por decenas de personajes superconocidos. Así, vale recordar que en los últimos años estrellas como Keanu Reeves, Jennifer Aniston, Emma Stone y Nicolas Cage, entre tantos otros, revelaron haber vivido algún hecho escalofriante.

Por ejemplo, Reeves contó que cuando se mudó con su mamá, de Australia a Nueva York, le pasó algo aterrador: “Nuestra niñera y yo estábamos en mi dormitorio cuando de repente entró por la puerta una campera vacía. No había nadie, no tenía brazos, ni piernas ni nada... y enseguida desapareció. Lo primero que pensé fue ¡guau!, pero me acuerdo muy bien: la pobre niñera tenía la cara desencajada”.

M.P.M