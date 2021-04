Por Marcelo Peratal Martínez

paranormales@cronica.com.ar

El cantante, guitarrista y líder de la banda “The Smashing Pumpkins”, Billy Corgan, recordó durante una entrevista en un programa de radio que una vez vivió una experiencia paranormal y brindó detalles del hecho. No es la primera vez que un músico o artista hace referencia a extraños fenómenos de los que fueron protagonistas.

Esta vez le tocó a Corgan quien rememoró la situación que padeció al ver la transferencia de una persona en algo inexplicable, ¿llegó a ver a un ser de otro mundo? “Vi claramente como una persona se convertía en algo totalmente extraño. Algo nada parecido a un ser humano”, indicó el cantante. Cabe indicar que con motivo de su último cumpleaños varias fueron las replicas de aquella nota en el ciclo radial “Howard Stern Show”, en Estados Unidos, donde el músico detalló todo lo que le sucedió.

Tal es así que ante la consulta del conductor, Corgan confiesa que no puede dar demasiadas indicaciones, porque tiene recuerdos confusos de lo que asegura fue un escena extraña, que no puede replicar con exactitud y prefiere no brindar detalles. ¿Qué vio?, Un reptiliano?, ¿Un extraterrestre? o ¿Quizás una especie hasta ahora nunca vista? A continuación, el fragmento de la entrevista en la que el popular Billy, de Smashing Pumpkins, cuenta en el programa de Howard Stern su experiencia.

.

El diálogo sobre el tema surge de repente cuando el cantante cita la anécdota. “Imagina que estás haciendo algo y de repente te das la vuelta y hay alguien más parado allí. Como para resumirà vi claramente como una persona se convertía en algo totalmente extraño. Algo nada parecido a un ser humano”explicó. Stern replicó: “¿Un humano diferente?, le dijiste a la persona: ¿Qué acabas de hacer ahí?” Y Corgan continuó su relato: “Algo así. Es difícil de explicar sin entrar en detalles; prefiero no entrar en de talles, pero sí, y lo reconocieron. Pero no me lo explicaron” afirmó.

Más tarde, y mientras era sometido a todo tipo de preguntas, el artista que lidera la banda de reconocimiento mundial repitió una y otra vez repitió: “prefiero no entrar en detalles, tu sabés” en referencia a la cantidad de comentarios y repercusiones que la historia podría tomar, y la magnitud que esto representaría. Asimismo, se negó a brindar más características sobre lo que vio, ni quien fue el grupo de especialistas que lo reconoció y “contuvo” tras el episodio.

Así, el músico hizo referencia al extraño hecho que le tocó vivir. Como no podía ser de otra manera y fiel a su estilo, Stern le preguntó si estaba seguro, y si no estaba bajo los efectos de alucinógenos o algo parecido. A esta consulta y entre risas, Corgan juró que estaba completamente sobrio, “no estaba drogado”, agregó. Lo que no pudo impedir que sus dichos alcanzaran un rápido reconocimiento que ya ha dado vueltas al mundo, dada la popularidad de “The Smashing Pumpkins”, una de las bandas más escuchadas de los últimos años.



.

TAMBIÉN BILLY JOEL

OTROS QUE “CONFESARON”



El programa de Howard Stern ya había tenido un artista que reveló una extraña situación vivida. Se trata del reconocido Billy Joel quien compartió su historia de fantasmas en el citado programa radial. Entre sus revelaciones, recordó que en su vieja propiedad en East Hampton, vio el espíritu de una mujer del siglo XIX cepillándose el cabello.



Fue “en una época en la que estaba realizando unas modificaciones en mi casa”, aclaró. Situación que según le confiaron luego expertos que fueron a realizar una investigación del lugar: “las renovaciones podrían estimular la actividad paranormal, todo lo relacionado a espíritus y su ubicación terrenal”, explicó. El cantante aseguró que varios de sus vecinos, algunos famosos, nunca quisieron hacer públicas sus historias, pero que tenían anécdotas para contar.

Billy Joel también confesó haber vivido una aterradora situación.

Por M.P.M