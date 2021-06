Por Marcelo Peralta Martínez

suplesdomingo@cronica.com.ar Las zonas medievales de Europa parecen esconder cientos de misterios, y sus historias, tras el tiempo de existencia con las que estas cuentan, ayudan a alimentar los mitos. Y en ese contexto, Gran Bretaña saca ventajas y la iglesia de Knowlton en el Reino Unido no hace la excepción. ¿Por qué? Sucede que allí un sujeto que se dedica a investigar todo tipo de situaciones paranormales y hechos esotéricos captó dentro del edificio religioso a un fantasma en momentos que merodeaba en el área. ¿Casualidad? Para nada, el experto fue justamente con su equipo a tratar de “cazar” a esta presencia debido a que allí, según cuentan numerosos testigos se registraron varios hechos paranormales. Un poco de historia La Iglesia de Knowlton fue construida en Cranborne, condado de Dorset, durante el siglo XII y cumplió funciones hasta el XVII. Hoy el lugar son apenas ruinas y su imponente estructura no tiene techo, y le faltan paredes. En sus años de esplendor, los primeros visitantes comenzaron a rumorear insólitos episodios que allí sucedían y tras la “carga” que la capilla posee, quedó en el olvido al menos para los fieles creyentes, menos para el grupo del inglés Jeff Higgins. . Detalles del fenómeno El momento en el que un espíritu aparece dentro de la iglesia fue captado en video por uno de los miembros del New Forest Paranormal Investigators (NFPI), un grupo de ingleses con trayectoria. Fue Jeff Higgins quien hace pocos días recordó en un medio de España que todo ocurrió el último 21 de noviembre cuando se apersonó para investigar los fenómenos denunciados. De esta manera, ante la consulta el inglés indicó: “Fuimos allí por la noche y, al llegar, el medidor K2 comenzó a volverse loco”. Tras brindar detalles sobre la citada herramienta y su funcionamiento, el experto dijo que todo

ocurrió exactamente a las 22.30. Luego, brindó información sobre otro de los aparatos que utilizó aquel día, ya que este fue clave para captar la escena. Según indicó “las lecturas del Mel Meter (MM), un instrumento medidor de actividad paranormal, alcanzaron los 50.8 de fuerza electromagnética”. Al tiempo que añadió: “Si lo pones al MM pegado por ejemplo a un microondas este subirá hasta 15, resultado que para obtener las citadas lecturas no solo absolutamente paradigmático sino que también es algo completamente extraño”. En tanto, el desenlace de la historia llegó cuando Higgins pudo notar en un video como “este muestra una posible aparición en el lado izquierdo de la pantalla, que se desplaza hacia la derecha”. . De forma tal que aquello que estuvo ante sus ojos, y él no pudo percibir pero su cámara filmadora sí “se materializa en el lado izquierdo, sale de la pantalla, vuelve y luego se para frente a mi”. Así, el investigador puso punto final a la inexplicable experiencia: “Una obsesión residual es cuando un espíritu está siempre en el mismo lugar. Hay un arco en la iglesia, así que tal vez estaba tratando de llegar allí”. CON EXPERIENCIA: INVESTIGACIÓN, EN FAMILIA Jeff Higgins fundó el grupo de New Fores y según indicó: “investigo hechos paranormales hace 11 años” y ahora trabaja con su hijo Stephen. Luego, recordó que junto a él : “Vimos las imágenes y detectamos el espíritu”. Asimismo, aseguró que este hallazgo es sin dudas el más importante de su carrera. Más tarde, el experto recordó que junto a su descendiente visitan solo ubicaciones basadas en hecho esotéricos. Higgins dice que llegó a la iglesia de Knowlton por cuatro historias calificadas como “fuertes”. La primera habla de un caballo y su jinete que solo aparece por la noche. La segunda es la aparición de una mujer con vestido negro que rápidamente se desvanece, y otra figura femenina llorando arrodillada en la iglesia. La última se refiere a una cara que mira desde la ventana superior de la torre.