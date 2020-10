Por Marcelo Peralta Martínez

Una joven reveló haber sido manoseada por todo su cuerpo por un espectro. El impactante hecho sucedió en Sevilla, España, y salió a la luz gracias al valiente testimonio de Ana, quien brindó aterradores detalles de la violenta situación que padeció.

Esta noticia, que ya recorrió el mundo, dejó además de escalofríos una cuestión hasta el momento no ha sido debidamente comprobada: ¿puede una entidad adquirir cualidades físicas? Muchas son las historias que cuentan que en una casa se rompen todo tipo de objetos. O también que se abren y cierran puertas, prenden y apagan diferentes artefactos.

Y si bien son muchas las personas que indican haber sentido el contacto de seres etéreos, son pocas las pruebas tangibles, aunque las hay, incluso violentas. Y lo más aterrador es que el espectro sería de un ex novio de la muchacha que falleciera tiempo atrás y todo comenzó luego de que ella visitara su tumba.

Los investigadores del Grupo de Parapsicología de Sevilla (GPS) entrevistaron a Ana en su vivienda, lugar donde ocurrió todo. Previo a entrar en detalles, la joven reveló que hasta ahora no creía en estos fenómenos: "Me parecía que no podían pasar realmente y no me interesaban para nada. Tampoco sentía miedo, sinceramente no les daba importancia".

Pero drásticamente la situación cambió, y en especial, cuando se enteró que un ex novio había fallecido. Desde entonces todo aún le sigue ocurriendo. Según indicó la víctima, todo comenzó "entre finales de febrero y principios de marzo de 2012 y continúa sucediendo, y pasó una vez que me enteré de la muerte de un ex novio". Al principio recordó que "escuché pequeños golpes, como cuando llaman a la puerta o como si alguien golpeara en la mesa como un tambor".

Por curiosidad, para saber qué estaba sucediendo, se fijó de dónde provenía este sonido y no encontró nada. Así, al ser consultada comentó asombrada que "nadie los provocaba, por eso creí que podría ser un animal silvestre o un crujido normal de la edificación". Al cabo de varias horas, "el golpe era insistente y cada vez era más perceptible, más fuerte, como que el ruido se iba acercando".

Tras cesar, ya de noche reapareció: "Estaba en mi cuarto durmiendo y lo sentí ahí adentro. Prendí la luz y miré todo. Debajo de la cama, rincones, techo, en el armario y no encontré nada", contó sobre el recuerdo de aquel día.

Mientras Ana relataba sus vivencias, miembros del GPS comprobaron que los ruidos eran ciertos, incesantes. Y que además ocurría todo tipo de actividad, como inexplicables cortes de luz, puertas que se golpeaban y una marcada baja de la temperatura.

La joven por entonces contaba que "después de los ruidos, las cosas se empezaron a caer, pero no por accidente, eran tiradas con violencia: mis llaves, los anteojos, la billetera y el celular, todo volaba", agregó. Luego llegaría lo peor: las agresiones. La entidad que habitaba su casa no la dejaba en paz la tocó por todo el cuerpo, por lo que decidió pedir auxilio.

¿El atacante es su ex novio muerto?: Ataques a repetición

Ana todavía no puede creer que es la protagonista de esta historia. Pasaron ocho años desde el primer ataque y desde aquel día es abusada. "Noche a noche empezaban las 'caricias', que luego pasaban a golpes". "Incluso mi esposo vio cómo se me marca el cuerpo en el momento del ataque. Él vio cómo se hunden las manos del espectro en mi cuerpo cuando me aprieta el cuello y los brazos".

Luego indicó que una vez vio cómo "una figura empezaba a tomar forma, parecía un hombre muy grande". Y agregó que antes de este matrimonio tenía otra pareja. Un día llamó a su ex suegra y esta le contó que el joven había muerto. Así las cosas, Ana fue con su actual marido a ver su lápida en el cementerio y creen que desde entonces ocurren estos fenómenos.

M.P.M