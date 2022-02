Hay relatos que necesariamente deben tomarse con pinzas, para no caer en la tentación de informar algo que quizá tenga un componente agregado, producto de la imaginación, o bien de la sugestión de una persona, y que solo una investigación profunda podría aclarar y que aún no se ha concretado (o no se dio a conocer).

Porque este caso de Illinois tiene aristas que son siempre proclives a que muchos lo consideren como una verdadera chantada. Es que el citado hombre declaró haber recibido marcas en su cuerpo de un extraterrestre, luego de despertarse y ver a tres de esos seres, en un hecho que abre un sinfín de interrogantes.

Y si además, esta persona indica que ya en otra ocasión había tenido un encuentro cercano del quinto tipo con extraterrestre, ni qué hablar... El residente de Whitehall, Illinois, explicó que se despertó y vio a tres extraterrestres cerca de su cama, en un hecho ocurrido el 30 de octubre de 2021 y si bien el caso fue publicado en el blog local de OVNIs, tomó más estado público cuando trascendió más allá de su región.

.

El hombre, que ha preferido no dar a conocer su identidad, para presentarse de posibles presiones periodísticas y de autoridades estatales, explicó que aquel sábado 30, se despertó imprevistamente a las 4:06 de la madrugada, e inmediatamente vio cinco dedos anormalmente largos cerca de su rostro.

Instantes después, y sin que pudiera reaccionar del todo, vio que dichas alargadas falanges pertenecían a uno de los tres humanoides que estaban junto a su cama. Con cabezas grandes y ojos enormes y negros, esas criaturas medían aproximadamente 1,5 metros de altura.

Este hombre relató que no tardó en sobresaltarse, pero entonces se escuchó nítidamente un golpe en la pared, que no supo qué o quién lo produjo, tras lo cual esos extraños humanoides desaparecieron como si nunca hubieran estado en el dormitorio.

.

Aún shockeado, el protagonista de esta historia comenzó a examinarse a sí mismo minutos después de la desaparición de los extraños seres, y así fe como detectó tres rasguños en su cuello, justo donde los dedos del humanoide lo había tocado con sus largos dedos, por lo que decidió sacarse una fotografía de dichas marcas.

El caso, reflejado en algunos sitios web yanquis y replicado en extranotix.com que aportó un video con el testimonio e imágenes del caso, muestra un antecedente que lo hace más intrigante. Es que el testigo dijo que no era la vez primera se cruzaba con supuestos seres de otros mundos.

Otra experiencia paranormal

Según cuenta, el jueves 27 de mayo del 2021, un OVNI, supuestamente una nave extraterrestre, aterrizó cerca de su domicilio y al aterrizar dejó huellas en el pasto. Sucedió cuando se despertó para ir al toilette en plena noche y observó desde una ventana que algo raro descendía en el campo de su propiedad, aledaño a la vivienda.

Vio unas 6 o 7 luces desde su ventana que se movían por el cielo y luego notó un solo objeto de color anaranjado brillante. Con mucho miedo, para sí mismo comenzó a suplicar que no le sucediera nada malo, pero poco después, sin contacto alguno, la nave se elevó y desapareció.