Un documento revelador. En un informe desclasificado de 1947 el Buró Federal de Investigaciones ( FBI según sus siglas en inglés) convalidó una serie de archivos que comprueban la existencia de extraterrestres con características humanas, indicando que en los mismos se detalla que el tamaño de esos seres es mucho mayor al nuestro. Así, la agencia de Estados Unidos confirmó los hechos y los mismos fueron publicados recientemente por el prestigioso diario local, "The New York Times". En el artículo mencionado hacen referencia a un extenso memorándum en el que se revela pormenorizadamente un encuentro cercano del tercer tipo que detalla la figura de estos seres en nuestro planeta. La noticia se viralizó globalmente mostrando la presencia de otro tipo de seres en la galaxia.

¿Qué dice el informe?

Los detalles hablan por sí solos. Según le manifestó en aquel entonces la citada fuerza de investigación al gobierno de Estados Unidos, en el memorándum 6751, agentes del FBI brindaron fuertes evidencias sobre seres "extraterrestres gigantes con características humanas" y la aparición de un objeto volador no identificado (OVNI) con destellantes luces. Esta información fue brindada el 8 de julio de 1947, y en sus líneas un especialista en ufología(no se detalla quién) que cita la presencia de "platos voladores", láseres y todo tipo de extraños objetos nunca antes vistos.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos participó en esta investigación en conjunto con los federales estadounidenses.

Detalles y características

Luego de la revelación, el documento tiene líneas extremadamente escalofriantes. Además, el investigador indicó que aquellos OVNIS son guiados por seres de otros planetas o galaxias para luego aclarar que hasta algunos "no son pilotados" sino que responden a "movimientos y órdenes" controlados desde algún lugar indeterminado, subrayando que en el habitáculo no hay ocupantes. Y añade imágenes de los vehículos observados. Según el mencionado archivo, estas naves aparecen y desaparecen como por arte de magia, mientras que no emiten sonidos ni tampoco emanan gases que podrían ser vistos por el ojo humano. En contrapunto, el documento añade que los vehículos presentan "una energía radiante".

Por otra parte, el citado medio estadounidense indicó que en cajas de máxima seguridad, el Pentágono guarda aun restos de "vehículos construidos fuera de la Tierra". Se tratarían que de al menos uno de los OVNIS que colisionó en el reconocido caso de Roswell. En otros comentarios, el archivo cita la existencia de los mencionados "humanoides gigantes" y así los detalla con gráficos en varias páginas del documento. Cabe destacar que fue la página web oficial del FBI la que informó que en ese entonces "aunque la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF, oficialmente y en inglés, United States Air Force) fue el investigador principal de estos avistamientos, el FBI recibió muchos informes y trabajó durante un tiempo con la USAF para investigar estos asuntos que luego fueron escritos por el citado especialista. Este comunicado detalla el papel y la labor del FBI en la investigación de los atrapantes informes que comenzaron en 1947 y culminaron en 1954, revelando así un caso único para la materia.

