Una noticia de actividad paranormal retumbó directamente en los rincones del fútbol, ya que involucra nada menos que a George Best, una de las figuras más importantes de la historia del Manchester United y, por supuesto, del deporte a nivel mundial. En este caso, la viuda Alex Best asegura que el fantasma de su marido se está manifestando hace algún tiempo.

El que se ha constituido como la leyenda de los Diablos Rojos -jugó entre 1963 y 1974- falleció en 2005, pero su nombre y su legado dentro del mundo de la redonda quedarán vivos para siempre. Sin embargo, pareciera que no son ellos solos los que están entre nosotros: aseguran que su espíritu también e incluso mostraron pruebas al respecto.

Estas pruebas fueron exhibidas por un grupo de expertos que protagonizan el programa de TV Mi casa está embrujada. El equipo visitó la mansión donde habita Alex Best su esposa, quien no deja de afirmar que George está presente en la casa. Fue entonces cuando los investigadores instalaron un equipo de cámaras que capturarían todo lo que ocurría dentro de la propiedad. Y en ese momento, se llevaron una impactante sorpresa.

Fue así que los expertos capturaron con sus cámaras infrarrojas el momento en el que un libro se movió de su lugar en la estantería sin que nadie lo tocara. Pero no era cualquier libro, sino que se trató de la biografía de George Best, motivo por el cual la viuda no cree que sea una casualidad: “Algo así sería típico de George. Antes de ese momento, pensaba que el espíritu solo era un niño porque era travieso y juguetón, pero George también era travieso. Siempre estaba jugando y tratando de hacer reír a la gente”, aseguró la ex-modelo.

El espíritu del ídolo de Manchester United se mantiene en la mansión que le perteneció al matrimonio.

¿Quién fue George Best, la leyenda del Manchester United?

George Best nació en Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Sin embargo, su idolatría se formó en Inglaterra y bajo los colores del Manchester United. Allí jugó nada menos que durante 10 años y fue el protagonista de “La santísima Trinidad”, el apodo que los medios y los fanáticos habían puesto al tridente delantero que además integraba Bobby Charlton y Denis Law. Ganó seis títulos con los Diablos Rojos, dentro de los cuales se destacó una Copa de Europa (actual Champions League) en 1968.

Sin embargo, su vida durante y posterior a su carrera profesional fue marcada por el exceso de alcohol: Best tuvo que pasar tres meses en prisión por agredir a un policía mientras estaba ebrio, atravesó un vergonzoso momento en TV cuando manifestó sus ganas de mantener relaciones sociales en vivo y muchas cosas más que derivaron en una grave internación en 2005 que pocos meses después acabó con él apenas a sus 59 años.