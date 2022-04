Una pareja estadounidense sorprendió a los internautas y quedó aterrorizada después de capturar lo que ellos afirman es "un fantasma que deambulaba por su casa en la noche". Joey y Amy Radke, de Minnesota, creen que la figura que aparece en su pasillo es el espíritu inquieto de un antiguo inquilino que murió en su casa, y tienen un video para probarlo.

La pareja dijo que habían ignorado las advertencias cuando les dijeron que su casa estaba embrujada por "entidades demoníacas" hace dos años, cuando se mudaron por primera vez. Y parecían haber estado en lo cierto, siempre sintiéndose cómodos en la propiedad en la que planeaban criar a sus hijos. Pero todo cambió la semana pasada, cuando miraron su cámara de seguridad.

.

Los Radke habían instalado las cámaras por toda la casa para controlar a sus mascotas de manera remota, ya que sus trabajos los obligaban a estar lejos de casa por largos períodos de tiempo. Pero cuando fueron a revisar las imágenes capturadas durante la semana, se encontraron con algo que no pudieron explicar:

Una "figura espectral con cabello abombado vestida con un camisón", según su descripción, que aparecía moviéndose en el pasillo que lleva a la habitación de la pareja. Las imágenes aterrorizaron a la pareja, que nunca había experimentado un evento paranormal, y llevaron a Joey a investigar un poco más acerca de la vieja casa.

El hombre decidió preguntar a los vecinos de la zona y, después de investigar a fondo la propiedad, Joey llegó a la conclusión de que la figura podría ser la de una anciana que falleció en la casa hace años y que los paramédicos sacaron de allí mientras aún llevaba puesto su camisón.

En declaraciones a los medios locales, Joey se mostró convencido de que el video es "una prueba de la otra vida", y aseguró fervientemente que las imágenes capturadas en su hogar son el "santo grial de los videos de fantasmas", ya que dice que "no se puede falsificar".

La pareja comenzó a notar más sucesos extraños después de la aparición en el video.

"El video es como algo de 'Actividad paranormal'. Cuando lo vi, solo pensé 'oh, Dios mío'. Me asusté. Lo llevamos a la casa de mi cuñado para ponerlo en la televisión y pudimos distingue a una mujer con el pelo abultado, como una colmena", dijo Joey, citado por The Mirror.

"Una mujer murió en nuestra habitación hace muchos años. Los vecinos dicen que los paramédicos la sacaron en camisón y en el video, se puede ver que la figura está en camisón. La persona que alquilamos dijo que pensó que se sentía una presencia y el inquilino anterior dijeron que vieron entidades demoníacas, sombras y algo observándola mientras dormía. Estoy empezando a notar cosas ahora porque estoy más consciente", agregó.