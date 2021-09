Un fantasma que merodea las mesas de un bar en la ciudad de Cardiff, en Gales, continúa aterrando a todos los clientes de ese lugar embrujado. Las personas relataron que varias veces este fantasma apodado como Lady Lansdowne los sorprendió, por lo que el dueño del pub decidió poner cámaras, que registraron la actividad paranormal.

Una de las empleadas del bar, Hayley Budd, de 33 años, que trabaja en The Lansdowne Pub en Cardiff, hace ocho años, sostuvo que el fantasma de “Lady Lansdowne” “nunca había hecho nada que fuera motivo de preocupación”, pero que “claramente quería hacerse conocida” con sus intervenciones espeluznantes.

El momento en que el fantasma se hizo presente en el bar.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del bar muestran el movimiento de una silla, sin que ninguna persona la esté empujando, hacia la mesa. Además, puede verse cómo una pizarra se balancea sola en el pub frente a los clientes.

En el video, se ve a una mujer que interactuaba con su celular y vio como una silla se acomodó sola debajo de la mesa. El suceso paranormal sucedió el 26 de julio a las 7.30 PM.

“Siempre trato de encontrar la explicación más lógica, así que en el video puedes verme que estoy mirando si era algo en mi bolso que se había movido. Luego estaba tratando de decirme a mí mismo que tal vez era el viento”, contó uno de los empleados del pub, quien aseguró también que intentó recrearlo tantas veces “pero no hay una explicación lógica”, por lo que decidió revisar las cámaras de seguridad.

“No estaba lo suficientemente asustado como para dejar mi trabajo y salir corriendo, pero estaba realmente conmocionado. No esperaba ver eso en absoluto. No me asusto fácilmente, así que todavía me siento en esa mesa en mis descansos”, dijo la mujer que atiende el negocio.

Según el medio Daily Mail, hay un rumor a largo plazo entre los clientes habituales sobre una mujer que frecuenta el pub y la gente que vive en los apartamentos encima de ese bar aseguran que frecuentemente ocurren cosas extrañas en los alrededores.

“Cuando cierro el pub y no hay clientes, voy al sótano a hacer trámites o cambiar un barril y parece que hay muebles moviéndose arriba pero cuando subo, todo está como lo dejé. Es tan extraño que fuera una silla que se moviera cuando siempre escucho moverse muebles. 'No tengo miedo solo porque he trabajado aquí durante ocho años y ella nunca ha hecho nada que sea motivo de preocupación. Claramente solo quiere darse a conocer", agregó el empleado.

Aunque a Budd no le preocupa la presencia del supuesto fantasma, algunos miembros del personal amenazaron con irse si alguna tiene un percance con el fenómeno paranormal

“Una chica que trabaja aquí pensó que se había topado con otro miembro del personal, pero cuando se dio la vuelta, él no estaba allí”, dijo Budd.

Las cámaras de seguridad captaron al fantasma del bar