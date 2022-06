Un misterioso video se difundió en las redes sociales en las últimas horas. Además de generar conmoción en la gente, planteó el enigma sobre de qué se trataba semejante incognita que generaba un anillo luminoso en el cielo. ¿Se trataba de un OVNI?

La filmación tuvo lugar en un vuelo, el cual se dirigía de Europa a Asia. Allí, el mismo pilóto del avión fue el primero en identificar algo extraño que se encontraba en su trayecto de rutina.

.

Luego de esquivarlo para continuar por su camino, fueron pasajeros que iban de Madrid a Kamchatka quienes grabaron las imágenes que se difundieron rápidamente.

“¿Y eso? Parece un neumático, pero tiene luz”, planteó la conductora de CRONICA HD mientras se compartían las imágenes. Su colega, sentado junto a ella, planteó “un dato no menor”.