Las noticias sobre los extraterrestres y OVNIs son cada vez más frecuentes. Que las personas tengan la posibilidad de tener una cámara en sus celulares, permite que se registren imágenes que se viralicen y lleguen a todos lados rápidamente.

Pero eso no todo, sino que hablar sobre temas paranormales ya no es tabú como solía serlo y cada vez son más los que se animan a contar experiencias sobrenaturales.

Hace poco tiempo, Mafe Walker, una mujer que dice hablar con alienígenas, se volvió viral en las redes sociales por contar en profundidad sobre el mundo en el que está sumergida.

La mujer oriunda de Colombia es influencer, médium y guía espiritual. En sus redes comenzó a compartir sus experiencias y, hace poco, aseguró que tiene la manera de comunicarse con los extraterrestres. Además, contó que da cursos pagos para explicar su método.

Sin embargo, hace poco tiempo la mujer, que tiene una gran red de seguidores, sufrió un inconveniente con sus cuentas personales de las redes sociales.

Mafe reveló que sufrió un hackeo en sus redes sociales, tanto en Instagram como TikTok y que está en proceso de averiguar los motivos.

Asimismo, agregó que quizá las interferencias son por alguna persona que no quiere que continúe hablando de temas paranormales.

“Soy un medio de transmisión como si fuera una antena y vengo a transmitir este mensaje importante. Hay interferencias, donde hay obstáculos que no quieren que se siga expandiendo este mensaje”, dijo.

No obstante, antes de que la mujer saliera a explicar que fue lo que había sucedido, internautas afirmaron que su desaparición quizá se debía a una “abducción alienígena”.

En esta línea, la colombiana aclaró que eso nunca pasó: “Eso no es verdad. Simplemente tuve interferencias. Me han hackeado todas mis cuentas. Estoy tratando de investigar porque quiero que me devuelvan mis cuentas”.

Antes, la influencer contaba con más de 95.000 seguidores en Instagram y más de 376.000 en TikTok. Actualmente, luego del hackeo que recibió, la mujer cuenta con una cuenta donde tiene una comunidad de apenas 290 seguidores.

Mafe Walker, la mujer que dice hablar con alienígenas.

Los videos que comparte son muy peculiares. La mayoría están filmados en formato selfie, se la puede ver hablándole a cámara y contando cómo vive su experiencia. Además de hablar en español y usar varias palabras en inglés, emprende el uso de un lenguaje “light” o “de transmisión”, donde emite sonidos incomprensibles.