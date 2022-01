El mundo de lo esotérico siempre deja preguntas sin responder, es por eso, que apasiona a millones de personas en todo el mundo, y prueba de ello, lo vivió una mujer en Estados Unidos quien envió un mensaje de texto al teléfono celular de su hermana fallecida, pero que tras unos días recibió una contestación sorprendente de ese mismo número.

La historia tiene como protagonista a una joven llamada Faith, que mora en el estado de Oregon y reveló lo sucedido en su cuenta de TikTok @faithsidman1. Según reveló en la red social, ella estuvo mandando SMS a su hermana desde la fecha en que murió.

.

A través de un video, la joven mostró la captura de pantalla de la conversación virtual que "mantenía" con su difunta hermana y tiempo después de escribirle que la amaba, llegó una respuesta que la dejó sin palabras.

"Te equivocaste de número", le avisaron, por lo que la chica explicó que el número de teléfono de su hermana fue asignado a otra persona.

Respuesta desalmada

"Lo siento. Mi hermana falleció hace dos años y yo todavía le mando mensajes de texto cada tanto. Pensé que el número se encontraba fuera de servicio. No enviaré más SMS", contestó Faith.

Pero la charla no terminó ahí ya que más tarde recibió una nueva respuesta por parte de esta persona, a quien no le importó el dolor de Faith: "Este número pertenecía a un negocio. Por favor, deja de textear", pidió la otra persona.

La respuesta fue subida al Tik Tok de la joven.

Cabe destacar, que el video de @faithsidman1, publicado el 5 de enero, ya sumó más de 1.2 millones de reproducciones. "Al menos pude ver su nombre en mi celular por última vez :-)", reflexionó en TikTok.

"La contestación del mensaje fue realmente fuerte de ver", declaró la joven en conversación con el portal Daily Dot. Además, dijo que luego de perder a su hermana se sintió "devastada".

Dolor de hermana

"Me costó aceptar que ella se ha ido, pero fue una buena liberación poder enviar un mensaje de texto a su número como si todavía estuviera aquí. Después de recibir ese SMS, sólo hizo que su ausencia se sintiera aún más real, y que esta persona fuera completamente antipática no ayudó", comentó al mismo medio.

Los usuarios, que se hicieron eco de su publicación, consolaron a Faith y le brindaron apoyo. Por otro lado, le solicitaron que diga el nombre del presunto "exnegocio" para exponerlo públicamente por su actitud, situación que fue negada por la joven.

"No creo que sea necesario escrachar al negocio porque, aunque ellos sean poco morales, tenían razón. Ya no es su número. Tampoco me siento cómoda divulgando el número por la misma razón, aunque también porque aunque ya no lo sea, para mí sigue siendo su número", indicó a Daily Dot.