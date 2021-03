Por Marcelo Peralta Martínez

Un extraño hecho se registró en Brasil hace 55 años, cuando dos hombres que se dedicaban aparentemente a realizar un estudio con radiación fueron hallados sin vida, portando máscaras de plomo.



Al momento, y tras años de tareas de investigación se desconoce el motivo del deceso, proceso por el cual ambos llegaron a perder la vida portando las citadas herramientas sobre sus rostros.



El misterio sigue siendo un caso imposible de resolver y así nacieron cientos de hipótesis, teorías o historias relacionadas el macabro hallazgo. ¿Manipulaban radiación? ¿Por qué tenían máscaras? ¿Qué esperaban? ¿Proyecto o protección de alienígenas? ¿Pretendían viajar al futuro? Miles son los interrogantes. Y respuestas no hay.

Una jornada fatal

Fue un 17 de agosto de 1966 cuando Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz, ambos residentes de Campos do Goytacazes y técnicos electrónicos, viajaron a Río de Janeiro. Viana y Pereira da Cruz se fueron en micro hasta la imponente ciudad carioca sin saber que su destino terminaría en tragedia.

Sucedió que pasaron tres días allí y sus restos fueron encontrados por un joven que paseaba por una colina, quien no podía creer lo que estaba viendo y por eso llamó a la policía. De inmediato describió lo que pasaba: “son dos hombres, tienen traje y llevaban chubasqueros, una especie de impermeable cerrado que se pasa por la cabeza, llega hasta la cadera y utiliza capucha; es de nailon y se ajusta al cuerpo a modo de cazadora o va tirado a modo de capa.

Lo más impactante fue cuando dijo que no podía describir las edades de los cuerpos, porque “tienen máscaras. Son como las de los soldadores, esas máscaras de plomo...”, declaró.



Informe policial

Los primeros uniformados en llegar a la escena detallaron que “junto a los cuerpos, había una batería de objetos como dos toallas y una botella de agua vacía, con la tapa en el piso”.

Además: “una libreta que solo tenía escrito en la primera página tres anotaciones destacadas con asteriscos: “*16:30, estar en el lugar acordado”, abajo “*18:30, tomar cápsulas” y por último *Después del efecto, proteger los metales y esperar a la señal de la máscara”. Con semejantes detalles, poco se pudo deducir.



Las versiones reveladas años después por los investigadores de los hechos, quienes algunos ya estaban retirados, indican que los documentos del caso hablan sobre “un posible contacto con una energía de las características de la radiación”. Esto habría motivado a ambos a “protegerse el rostro mediante máscaras de plomo, confeccionadas en forma casera para cubrir hasta el cuello”.

Pericias oficiales

Tal como indicó el único testigo, y confirmaron las correspondientes autopsias, “ninguno de los cuerpos mostraba violencia física”.



Tampoco se encontraron cápsulas o restos de estas y el informe forense no detectó envenenamiento alguno. Esta situación puso de manifiesto gran parte del misterio ya que el aterrador hallazgo de los cuerpos sin vida y con el rostro de máscaras de plomo no se pudo lograr tener una explicación lógica de lo que podría haber sucedido con ambos técnicos brasileños.



Por último, a pesar de los años transcurridos y las investigaciones realizadas, nada pudo determinar su deceso. Aunque siempre quedó la sensación de que estaban por conectarse con algo o alguien que no parecía ser de este mundo...

Así retiraban ambos cuerpos sin vida.

Los protagonistas de una insólita historia.