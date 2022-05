Por primera vez en más de 50 años, el Congreso de Estados Unidos realizó una audiencia donde se presentaron increíbles fotos y videos de ovnis.

La conferencia fue encabezada por altos funcionarios de defensa, que estuvieron disponibles para hablar sobre la lista actualizada de avistamientos. Además, prometieron su compromiso para tratar de comprender los fenómenos aéreos no identificados.

Los encargados de testificar fueron el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de EE.UU., Ronald Moultrie, y el subdirector de la Inteligencia Naval de EE.UU., Scott Bray.

Scott Bray muestra un OVNI captado desde un avión militar.

Durante el congreso se mostraron imágenes y videos impresionantes donde se podían ver ovnis, a los cuales no se les pudo encontrar ninguna explicación.

Las imágenes de visión nocturna del Comando de Sistemas Aéreos Navales captaron una especie de triángulo volador que se detiene sobre el cielo de Estados Unidos. No parece tener ningún sistema de propulsión, titila por un rato y luego desaparece.

Por otro lado, una aeronave militar que está operando en un campo de entrenamiento reporta un objeto esférico que se le acerca y pasa rápidamente frente a la cabina del avión.

Scott W. Bray, quién presentó estas imágenes en el congreso, aseguró: “No tengo una explicación de qué es este objeto”.

Esta no es la única evidencia que se expuso, sino que además dos altos oficiales militares encargados de investigar los avistamientos informaron a los congresistas que una base de datos de informes de ovnis incluye actualmente alrededor de 400 incidentes, frente a los 143 de otro reporte publicado hace aproximadamente un año.

Uno de los objetos no identificados mostrados en el Congreso.

No obstante, agregaron que aunque hay avistamientos registrados que no se pueden explicar, los equipos de inteligencia no han descubierto nada que sea de origen extraterrestre.

Por su parte, Bray detalló que ninguno de los objetos documentados había intentado comunicarse con los aviadores estadounidenses, que habían estado registrando avistamientos de ovnis desde 2004. En este sentido, ni ellos habían podido comunicarse con los objetos voladores no identificados.

En cuanto al aumento de avistamientos de ovnis, ahora llamados UAP (fenómenos aéreos no identificados) por los militares, el subdirector de la Inteligencia Naval de Estados Unidos elogió las innovaciones en tecnología militar, incluidos sensores y drones, como razones del repentino aumento de los avistamientos.