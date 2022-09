Son muchas las personas que desean conocer su futuro para adelantarse a las situaciones que les depara la vida. Ya sea con el motivo de sentirse más seguros, de prepararse o simplemente por curiosidad, eligen confiar en determinadas señales o incluso acudir con una persona experta que les aclare todas las dudas.

M. A. Galarce, un médium y escritor que cuenta sus predicciones en las redes sociales, dialogó con Crónica sobre la importancia de "los sueños en nuestro futuro". A pesar de que parecen solo actos del inconsciente, en ocasiones pueden significar mucho del estado humano consciente, ya que mientras dormimos el cerebro procesa la nueva información.

Galarce aseguró que a veces tiene sueños premonitorios como respuesta a un pedido de ayuda para lograr conectarse con situaciones que todavía no pasaron: "Los ángeles guías que son dos, en muchas ocasiones responden. Están atentos a todo lo que uno dice, piensa o escribe. En mi caso, generalmente buscan algún eco en la línea tiempo y lo meten en mis sueños".

Qué predicciones tuvo Galarce

Para Galarce, la información es obtenida en el transcurso del descanso. Desde que era chico, notó que los sueños "son un idioma de una entidad multidimensional que no posee boca ni cuerdas vocales, de un ser diferente a lo que conocemos como ser humano".

"Para poder mostrar lo que hago, necesito que se den ciertas condiciones, como que sea un evento de conocimiento público. No tengo superpoderes, no soy un superhéroe. No puedo andar por la vida salvando a todo el mundo, quisiera hacerlo, pero la realidad funciona de otra manera. Lo mejor que puedo hacer es transmitir el conocimiento", continuó.

Uno de los sueños más impactantes que contó en sus redes sociales fue el de un ascensor sin edificio. "Me rompí la cabeza pensando quién lo mandó. Luego descubrí que una actriz famosa junto a su esposo famoso estuvieron en ese ascensor", señaló el medium. Se trataba del accidente que tuvieron Gimena Accardi y Nicolás Vázquez en el edificio de Miami a mediados del 2021, cuando la estructura se desplomó.

Otro de los sueños premonitorios que tuvo Galarce está relacionado a la muerte del cantante de cumbia El Noba. El 2 de mayo de este año, compartió que había soñado con una moto, un camino y una pendiente rara, como si estuviese rota. Cuando intentaba entender la relación, se le acercó un joven rubio y le dijo que le quedaba un mes de vida. El 2 de junio, un mes después, el cantante tuvo un accidente con su moto y sufrió una muerte cerebral.

Las predicciones, Galarce las publica en su cuenta de Twitter "BlackBubbles888". Si luego se trata de algún acontecimiento público, compara los hechos y deja registro para que las personas que lo siguen le crean. Otros famosos como Diego Armando Maradona también aparecieron en sus sueños.

El escritor indicó que "la información llega a todo el mundo, pero pocos son capaces de filtrarla. La manda una entidad y llega en forma de energía. En el caso de estar despiertos, los mensajes se presentarán como intuición, en forma de corazonada".

Dependiendo de la predisposición que tenga la persona, "va a captar eventos del futuro y comunicaciones" mientras duerme. Sin embargo, no todas las personas se acuerdan de lo que sueñan, por lo que muchas premoniciones pasan desapercibidas.

Galarce publicó un libro llamado Crónicas de un Médium, donde cuenta las intimidades de un mundo que la mayoría desconoce. En él se refiere al alma, los sueños, las premoniciones, la intuición y los deja vu.