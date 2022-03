Irma Rick es la mujer que salió en las noticias a fin del año pasado cuando muchos medios dijeron que "estaba embarazada de un extraterrestre". Sin embargo, en Crónica HD afirmaron que tenía dolores abdominales y todavía no estaba confirmado su embarazo.

La señora vive en Jacinto Crauz, una localidad de La Pampa y contó que su relación con los ovnis viene hace más de 20 años. Ella contó que fue abducida por un alienígena y no descarta la posibilidad de esperar un hijo de este ser.

Irma en diálogo con Crónica HD.

Además, en el 2002 hizo una denuncia porque los animales de su campo aparecían sin vida. Sin embargo, la protagonista de la historia cree que es por una razón extraña. Ella contó que en su ventana atravesaba "una luz azulada". Cuando abrió el postigo de su pieza lo "vio parado, se mantenía sobre el aire".

“Abrí la ventana y empezó a bajar un bicho, tenía un metro de largo y no tocaba nada. Luego empezó a levantar con la luz y cuando se cortó la luz desapareció. Después no vi más nada. Forma de humano no tenía, no vi ni piernas ni brazos. Arriba tenía como un plato volador con luces fuertes”, explicó Irma en Crónica.

Irma Rick asegura haber sido abducida por un ovni y no descarta la posibilidad de esperar un hijo del extraterrestre

En noviembre del año pasado, Irma desapareció por un día y afirmó haber estado en contacto con los extraterrestres durante esas horas. La mujer declaró que fue abducida por un ovni y 24 h después apareció a 60 km de su casa sin poder decir ni una palabra.

“Me levanté, tomé dos o tres mates y empecé a ver como que el teléfono tenía unas rayas, interferencias. Comencé a escuchar como un zumbido de viento fuerte en el teléfono y salí a ver pensando que mi marido se había olvidado de algo”, fueron las palabras de Rick.

Ese mismo día el esposo de la mujer hizo una denuncia pensando que a su esposa le había pasado algo en particular, ya que no aparecía por varias horas.

Cuando pudo recuperar la consciencia y darse cuenta de lo que pasaba, intentó comunicarse con su familia mientras estaba sentada en la calle con las piernas extendidas y los brazos arriba de las piernas.

“Creo que eran las 5.10 de la mañana. Lo primero que atiné es a llamar a mis hijos, pero no podía hablar. Le empecé a escribir a los chicos, ellos me hacían videollamada, pero yo lo único que hacía era mover las manos”, expresó.

Las fuentes cercanas a Irma dijeron que la encontraron “muy sucia y con olor”. Además, tenía un corte en la cabeza que ya estaba cicatrizado. Sin embargo, la mujer no sabe cómo se lastimó.