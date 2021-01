A pesar de la ausencia de alumnos en las escuelas por efecto directo de la cuarentena producto de la pandemia del Covid-19, las hamacas del parque de la escuela San Pablo de El Pato siguen en movimiento y no es por el viento.

Varias personas que viven en la localidad de El Pato, certificaron que durante dos días, una hamaca en particular que se encuentra en el colegio deshabitado, no dejó de moverse de forma similar como cuando una persona se hamaca, pero lo llamativo es que allí no había nadie.

El pasado

Tres residentes del lugar, filmaron en diferentes horarios como días como una sola hamaca se movía de forma pareja sin que fuese usada por nadie y sin que existiera un viento fuerte que pudiese llegar a mover la hamaca. En el lugar de juego hay un total de siete hamacas, pero solo una de ellas se mueve, mientras las demás permanecen estáticas. En comunicación con diario Crónica, Cristian Turano, autor de uno de los videos virales, comentó que "la escuela es una de las estructuras más viejas del casco histórico. Puede llegar a tener alrededor de 70/80 años".

.

Por otra parte, el músico y productor de música aclaró que antiguamente el predio del colegio fue en primera instancia una iglesia, a lo que aclaró: "mantiene el cementerio donde se enterraron muchas de las personas referentes de la congregación".

Existen tres videos que muestran exactamente lo mismo pero en días y horarios diferentes. La oscilación de la hamaca durante los dos días fue similar y todos observaron un pequeño detalle que quizás en un principio podría dar algún tipo de explicación; la hamaca cuenta con un giro de cuerda por encima del caño.

A pesar que varios escépticos pensaron que se podría tratar de una fuerza realizada por la cadena que sostiene a la hamaca, Cristian decidió acercarse al colegio y filmar que allí seguí el juego con un movimiento constante.

El primer video realizado por una mujer residente de El Pato, fue visto por Federico Veyga, quien decidió acercarse al lugar para poder verificar si era real o no.

Para poder hacer mucho más creíble, el usuario de Facebook decidió utilizar los vivos de la red social para mostrar que era lo que ocurría en el colegio.

Ante las diversas reacciones de los usuarios que accedieron al video, Turano se acercó al predio y filmó como la hamaca tiempo después continuaba moviéndose como si allí estuviera jugando alguien.

No es la primera vez

Luego de los hechos que se viralizaron por las redes sociales y vía aplicaciones de mensajería, varias personas del barrio comenzaron a comentar que años atrás veían niños corriendo en el patio en horarios donde en el lugar nadie habitaba. Las anécdotas paranormales del terreno no dejaron de aparecer, y entre tantas de ellas varias personas al ver el vídeo, según indicó Turano a Crónica "varias personas comentaron que casi 15 años atrás la hamaca se movía".

Actualmente, luego de transcurridos dos días de la oscilación de la hamaca, Cristian Turano comentó que cuando decidió irse del lugar para ir a su respectivo trabajo dijo "Amén" y de forma repentina la hamaca dejó de moverse tal cual lo hizo durante más de 48 horas.

Entonces, ¿Que fue lo que sucedió realmente en la hamaca del colegio?

Hasta el día de hoy, nadie pudo generar una explicación científica razonable, y que no se encuentre ligado a lo paranormal.

Los pasillos hablan sobre más experiencias

Por los pasillos del colegio se rumorea desde hace años, varias experiencias paranormales que vivieron los estudiantes. Desde ver fantasmas en las aulas, hasta que las cosas se movieran solas repentinamente.

Bien se sabe que en los pasillos de los colegios existen teléfonos descompuestos, pero durante varios años y diversas generaciones, las experiencias paranormales se fueron convirtiendo en una normalidad del lugar.

En el baño del colegio, dos alumnas se sacaron una fotografía frente al espejo, pero al ver la imagen allí se veían tres personas, no dos. Las jóvenes accedieron la foto a Crónica, y por detrás de las estudiantes se observa la presencia de una tercera persona pero no se puede con calidad.

Las personas que se encontraban en el baño aseguran que no había nadie allí parado, pero que en la fotografía se refleja con claridad. La imagen de las adolescentes es una de las pocas anécdotas que se escuchan por los pasillos del colegio.

Por el momento, se cuenta con dos registros paranormales en el lugar, y puede ser que dentro de poco tiempo se comiencen a revelar más. Hasta el momento, la hamaca no se volvió a mover, pese a los fuertes vientos por el temporal del verano.