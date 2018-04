La joven dio su testimonio y contó lo que vivió desde el domingo por la tarde, cuando se produjo el crimen "allanaron mi casa el domingo a las 11 de la noche y estuvieron hasta las 7 de la mañana. No sé por qué los acusan a ellos, pero a la hora que ocurrió el crimen, él estaba tomando mate con nosotros. Es un chico que no es de salir, ahora no trabaja ni estudia, porque tuvo un accidente hace unos meses con un auto".

Posteriormente sostuvo "no sé por qué subieron fotos de ellos, porque también subieron muchas de otras personas con 'fierro'. Nos enteramos del hecho porque los vecinos andaban hablando de lo que había pasado, la policía se tiene que hacer cargo de lo que hace".

"Yo había entrado en el Face y me enteré que estaban escrachando a mi hermano. Entonces mi mamá lo llevó a la 35, pero después de investigar, lo dejaron libre porque él no tiene antecedentes", continuó.

La investigación

En tanto, la Policía Bonaerense continúa con la investigación para dar con los autores del brutal homcidio del joven chofer, que había pedido trabajar en su franco porque quería terminar su casa y este lunes era el cumpleaños de su hija.

Los procedimientos se centraron en la villa La Palangana, y en los operativos participan al menos 22 comisarías del distrito, incluida la seccional de Virrey del Pino.

Según el testimonio de los testigos del hecho, los sujetos ejecutaron de un disparo en la cabeza y otro en el tórax a Alcaraz, escaparon del lugar y a dos cuadras robaron el teléfono celular a una mujer para después efectuar disparos al aire dentro del asentamiento correspondiente.

El fiscal José Luis Maroto esperaba que se presentaran a declarar los pasajeros que estuvieron en el momento del asesinato.