"Tres años de un proceso legal que se la banco sin arreglar, sin pedir disculpas como él pretendía", dice a Cronica.com.ar la aboga Raquel Hermida Leyenda sobre el sobreseimiento a la actriz Anita Co en la acción penal por injurias que inició el actor Juan Darthés en 2018 , luego de que ella lo denunciara públicamente por acoso sexual,



" Se da por finalizada la causa, no le queda ningún antecedente a ella. El hizo todo a través de sus apoderados, en una presentación de injuria tenes que Demostrar que así te sentís. El fue citado a audiencia y no se presentó ni cuando vino a Buenos Aires. Para la jueza, entonces, nunca se sintió injuriado ", relata la abogada.

.

"Ofrecieron un arreglo extrajudicial para que yo abandonara la causa, eran 200 mil pesos por mes por determinado tiempo. Claro que no acepté. También quisieron reunirse con Anita ella se negó a cualquier arreglo monetario" , sostiene.

"Anita la pasó horrible pero siguió adelante. Esta es la única causa que se lleva acá que llegó hasta el final. Ya no tiene más causas abiertas en el país. La de Natalia Juncos queda en la nada por esta causa", agrega Leyenda.

Juncos había compartido una grabación con él en Se dice amor, en 2005, salió a dar su testimonio a los medios.

"Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur y me dice 'y cómo me calentás', me doy vuelta y me dice 'mirá cómo me ponés' y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta", había contado la actriz cordobesa, quien aclaró que en su momento no hizo la denuncia correspondiente por temor "al qué dirán". El la llevó a la Justicia, pero tampoco se presento.

.

"Es lo mismo, se necesita su presencia para demostrar que realmente se siente injuriado", agrega la abogada.

"Anita no recibió dinero, tampoco pidió disculpas como quería la otra parte. En definitiva, ganamos. Pero yo no la siento como una causa ganada, si no como perdida por la otra parte.