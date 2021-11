Eilyn Cruz es la abogada que representó y acompañó a Thelma Fardin en Nicaragua, donde la actriz viajó para realizar la denuncia. "En Nicaragua se recepcionó la denuncia porque los hechos ocurrieron allá, Conforme a los elementos de prueba se procedió al ejercicio de la acción penal", dice a Cronica.com.ar Cruz Roja, desde el exilio por la situación sociopolítica que vive su país.

"La prueba fue recopilada tanto en Argentina como en Nicaragua. El juicio se llevó el Brasil porque el huyó allá fue la alternativa juridica que quedó porque el tiene esa nacionalidad y no fue posible hacer un proceso de extradición", explica la abogada que sostiene que la prueba es sólida, tanto la que se puedo recabar en Nicaragua como en Argentina. Resaltó que tres fiscalías en tres países difrentes sostuvieron que hay elementos suficientes para que sea sometido a un juicio.

.

"Esperamos justicia, se lo debemos a Thelma", dice la abogada.

"En Nicaragua todavia tenemos un legado de justicia patriarcal, pero ya la jurisdicción salió de allá, ya todo está en Brasil, lo resultados y la valoración de la prueba lo van a hacer en ese país", explicó la abogada que sigue en contacto con Thelma y los colegas que la representan en Brasil.

"Ella no esta siendo interrogada en un proceso público. Pero e. hecho que él se haya ido a otro país, y ella tener que aceder a otros Estados, eso es revictimizarla. Todo esto el que lo viene produciendo es el agresor", dice Cruz sobre todas las intancias que tuvo que padecer Thelma para llegar hasta esta instancia.

.

La abogada esta convenciada que hay prueba suficiente para que sea condenado.