Alejandra, una de las mamás que integra la comunidad escolar a la que pertenecía Abril Caballé, informó que se desactivó la marcha prevista para este miércoles en reclamo del mal accionar de las autoridades escolares y su falta de reacción ante cuatro cartas que la menor le había escrito a su maestra.

Abril Caballé, que estuvo desaparecida los últimos seis días, le habría contado a su maestra que era maltratada por su madre. La docente elevó el contenido de esas cartas, pero la supervisora zonal no habría abierto ningún sumario. Por ello, los padres de la escuela de Abril iban a marchar este martes.

Consultada por Telefé Noticias, Alejandra manifestó que se sorprendió gratamente al conocer la noticia de que Abril había aparecido sana y salva. Según atestiguó Victoria Agüero, la dueña de la casa donde Abril apareció embarrada este martes, la nena además sufría bullying en la escuela.

En tanto, los vecinos y allegados participaron el lunes de una marcha silenciosa a la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en Verónica, y a la capilla de la Estancia Santa Rita, en Punta Indio, para pedir por la aparición de Abril, circunstancia que afortunadamente ocurrió en la víspera.

Fuentes judiciales indicaron que Agüero tiene dos hijos, una nena de 7 años que abandonó cuando tenía 1, y un nene de 4 que se encuentra con su papá desde hace unos 30 días, a los que no ve desde hace tiempo.

También se investiga cómo era la relación entre Abril y su mamá, Magdalena, a quien la Justicia ya le había quitado la custodia de la menor para entregarla a sus abuelos; y se la devolvió días atrás a la mujer, que denunció la desaparición de la pequeña en las inmediaciones del balneario El Pericón, en Punta Indio.

Agüero reconoció haber sido la última persona en ver a Abril antes de la desaparición: "La criatura estuvo en la playa, con los amiguitos. Las tres oportunidades en las que se acercó a nosotros, la madre quiso alejarla. La llamaba, chiflaba. Se habrá quedado 10 o 15 minutos las tres veces que estuvo con nosotros. Cuando se van definitivamente, a los 10 minutos vuelven y me dice textual: Me escapé de mi mamá con la excusa de que venía a buscar la piernita de la muñeca de África (su hermanita)", afirmó Agüero, en declaraciones a C5N. Habló de problemas de convivencia entre la niña y su madre. El 16 de julio, según su relato, Abril se presentó en su casa y dijo que ya no quería vivir más con Magdalena. La niña permaneció en esa casa durante dos días, hasta que la propia Agüero decidió plantearle la extraña situación a la mujer, de acuerdo a su propio testimonio.