Abril Caballé, la nena de 10 años que era buscada desde el miércoles pasado en la localidad bonaerense de Punta Indio, apareció "sana y salva" en la casa de sus vecinos, quienes confesaron haber ocultado a la menor en su vivienda durante toda la búsqueda. Previo al hallazgo, mintieron ante las cámaras de Crónica HD e, incluso, reclamaron la aparición con vida de la pequeña.

La primera en presentarse frente a las cámaras fue Victoria Agüero, de 49 años, que ofreció al equipo de Crónica HD ingresar a la vivienda donde habría estado escondida la menor y brindó una entrevista sin titubeos.

En esa ocasión, mencionó: "Solía recibir a la nena en mi casa, leíamos la biblia, fomentabamso su lectura y la ayudabamos a dibujar. Yo soy dibujante y le prestaba todos mis materiales. Acá no tenemos televisión y nunca hizo falta, la nena y mi hijo están creciendo sanos acá".

Agregó: "La casa de Abril, puertas adentro, es terrible. Siempre que fuimos vimos cosas tiradas, platos sucios almacenados, papeles tirados, todo sucio, no había orden en la vivienda, parecía un hogar abandonado, la nena no podía crecer en ese ambiente".

Al concluir, manifestó: "Yo la vi a Abril caminar descalza en pleno invierno y a cualquiera se le rompe el corazón al ver esa imagen. Su madre no sabía cuidarla, incluso, no la alimentaba bien".

Por otro lado, en otro momento, quien también decidió hablar ante los medios fue la pareja de esta mujer, Emanuel Rivarola, un joven de 21 años. "Por favor, que nos de una señal de vida. Que nos diga dónde puede llegar a estar. Si alguien sabe algo, le pido que llame a la policía. Hoy en día no encuentran nada y están dando por hecho que debe estar muerta, que no está acá. Lo más seguro es que no está acá, debe estar en algún lado pero no muerta. La verdad, no sé", expresó.





La menor apareció este martes después de las 7 de la mañana, mojada y descalza pero en buen estado de salud en la casa de sus vecinos. Agüero y Rivarola quedaron detenidos por "sustracción de menores agravada".

Los voceros agregaron que cerca de las 7.20 "se tomó conocimiento de la aparición de la menor por sus propios medios, con sus ropas mojadas y embarradas" en el domicilio de su vecina Victoria Agüero, ubicado en calle Los Fueguinos y El Pericón, de Punta Indio, a 112 kilómetros al sudeste de La Plata.